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國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

藍要軍改審查前先協商 綠：有意見到委員會談

2018-04-20 18:09中央社 台北20日電

立法院外交及國防委員會25日將進行軍改案公聽會、26日詢答。國民黨團要求立法院長蘇嘉全針對審查時程召集協商；民進黨團說，若對草案有意見就到委員會討論。

立法院院會上午處理軍人年改案、促進轉型正義委員會人事同意權案等5案，朝野在衝突中完成付委。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，外交及國防委員會召委、民主進步黨立委王定宇雖然已經排定25日召開軍改草案公聽會，26日就要軍改草案排審，但國民黨團仍認為軍改版本出爐才是溝通的開始，不應該這麼倉促排審。

李彥秀說，已發函要求蘇嘉全針對軍人年改的審議時程召開朝野協商，希望能夠以時間換取共識，在進入實質審查前召開更多場次的公聽會，凝聚共識。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞也向中央社記者表示，軍改草案審查前，建議先召開朝野協商，同時希望各界的意見能夠有機會再次充分的表達；期盼執政黨也能聽進建議的聲音，不要到了審查時，又一字不改，甚至改的更嚴格，讓審查流於形式。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純說，國民黨團當然有權利提出要求，但接不接受要看院長蘇嘉全，執政黨沒提出要求。民進黨團認為過程符合議事程序，且已順利付委，對軍改方案內容若有意見，就到委員會談，民進黨團也願安排公聽會，願意溝通、展現誠意，「不知道朝野協商的意義在哪裡」？

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，盼軍改能與公教年改在7月1日同步實施，對於國民黨團要求國防部提供精算報告，行政部門也應提供；若要召開朝野協商，時代力量不會反對，屆時也會參與。

另外，司法及法制委員會下週一（23日）將審查「總統咨請本院同意江惠民為最高法院檢察署檢察總長」案。何欣純說，檢察總長人事案沒什麼爭議，在野黨要反對也要有理由，不能為反對而反對，希望委員會審查後，盡快排入院會進行人事同意權投票。

立法院國民黨民進黨

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