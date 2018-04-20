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藍不滿蘇嘉全推人 林志嘉：院長本能反應防衛

2018-04-20 17:58中央社 台北20日電

立法院秘書長林志嘉。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
立法院秘書長林志嘉。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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立法院藍綠黨團今天為軍人年改草案付委爆發衝突，國民黨團不滿立法院長蘇嘉全過程中推人，直指國會中立已死，要求道歉。立法院秘書長林志嘉說，蘇嘉全基於本能反應防衛。

攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例條文修正草案，今天上午在民主進步黨立法院團人數優勢下，順利在立法院會完成付委。但過程並不平靜，朝野黨團為此爆發激烈的肢體衝突。

中國國民黨立法院黨團下午召開記者會，黨團總召林德福表示，蘇嘉全上午在院會主持議事錄確認時，國民黨立委林為洲、楊鎮浯要到主席台上做適度表達，卻看到蘇嘉全動手推了楊鎮浯，讓楊鎮浯差點摔倒。

林德福說，身為國會議長，在主持議事時不應該動手，國民黨立委王金平擔任立法院長期間主持議事，只要有衝突，都會退居到後方，蘇嘉全這樣的動作，誰還會相信國會議事是中立的，國民黨團嚴厲譴責蘇嘉全，要求道歉，同時主張將蘇嘉全送交紀律委員會。

與會的國民黨團首席副書記長曾銘宗說，蘇嘉全帶頭動手，國會中立已死，蘇嘉全有需要用暴力，來對待立法院反對黨的同仁嗎？國民黨立委費鴻泰則說，各國的國會，國會議員衝突在所難免，但是有看過任何一位國會議長，自己動手推在野黨立委嗎？這樣的國會議長會公正嗎？

在國民黨的記者會結束後，立法院也發出新聞稿，林志嘉表示，上午院會國民黨團杯葛議事進行，蘇嘉全基於尊重在野黨表達意見的自由，讓國民黨團於主席台前高喊口號，無奈國民黨團竟轉以肢體動作惡意杯葛並搶占主席台，其中楊鎮浯突然攀爬上主席台，並撲向蘇嘉全意圖攻擊，蘇嘉全基於本能反應防衛。

對於國民黨團提出要將蘇嘉全送交紀律委員會，林志嘉轉述蘇嘉全談話，如果楊鎮浯認為攀爬主席台並意圖攻擊的行為是對的，蘇嘉全願意向楊鎮浯道歉。林志嘉表示，蘇嘉全基於議長中立，主持議事皆依議事規則公正處理，呼籲朝野政黨理性溝通，切莫不時以暴力杯葛議事進行。

蘇嘉全國民黨立法院

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