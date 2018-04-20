蘇嘉全動手推藍委 國民黨籲「暴力阿全」認錯道歉

2018-04-20 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委在林為洲（左下）率先跳上主席台後，楊鎮浯（右前）也跟上爬進主席台，立法院長蘇嘉全（右後）出手阻擋楊鎮浯引爆一連串藍綠立委衝突。記者許正宏／攝影 分享 facebook 軍人年金改革草案今天上午在立法院，經藍綠立委爆發激烈衝突後，順利付委審查。不滿立法院長蘇嘉全動用表決，國民黨立委楊鎮浯、林為洲欲跳上主席台，卻被立法院長蘇嘉全推下去，引發爭議。國民黨團下午舉行記者會，怒批蘇嘉全是「暴力阿全」，創全世界國會議長動手推人首例，要求蘇出面認錯道歉。

國民黨團總召林德福還原事發經過，蘇嘉全在宣讀確認議事錄時，楊鎮浯、林為洲要上前表達立場，蘇卻當場動手推楊，力道之大，楊鎮浯差點摔落到後方桌子。林德福抨擊，身為國會議長在主持議事時，不應該由議長動手，民進黨主張的國會中立已死。

國民黨團下午舉行記者會，怒批立法院長蘇嘉全是「暴力阿全」，創全世界國會議長動手推人首例，要求蘇出面認錯道歉。 圖／國民黨團提供 分享 facebook

林德福表示，過去前院長王金平主持議事時，若遇到在野黨杯葛抗議，都會退居後方，由左右方的執政立委護駕，絕不會親自動手推立法委員。黨團對蘇嘉全的行為嚴厲譴責，呼籲他出面向國民黨團及全國人民鄭重道歉。

國民黨團首席副書記長曾銘宗說，蘇嘉全自從審查「前瞻基礎建設條例」預算時，以一事不二議的方式處理，已是嚴重違憲、違法，近期又發明包裹表決，違反議事規則；今天處理軍改，有需要使用暴力對付反對黨的立法院同仁？他諷刺，蘇嘉全已創了歷史、也創下世界國會議長紀錄，可申請金氏世界紀錄。

藍委費鴻泰則說，2008年海協會長陳雲林訪台，蔡英文發動「圍陳」抗議，以石頭等器物攻擊，造成100多位警察、群眾受傷，因此有「暴力小英」之稱。國會衝突在所難免，但幾十年來從沒有看過任何一個國會議長自己動手推在野黨委員，「蘇嘉全就像個流氓一樣親自動手，是標準的暴力阿全」，國會尊嚴被這樣一推，已蕩然無存。

藍委賴士葆也斥，蘇嘉全這一推，是跳進來參加民進黨團運作，和國民黨團一起打群架，讓道地的暴力黨現形，「請暴力阿全認錯道歉」。