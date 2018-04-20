軍人年改案 柯建銘：估6月中應該會過

2018-04-20 14:45 中央社 台北20日電



民進黨立院黨團總召柯建銘。本報系資料照／記者楊萬雲攝影 分享 facebook 攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案，今天在立法院會中付委。民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，依時程推估6月初到6月中旬間，「這個法應該會過」。

柯建銘中午接受廣播節目「POP搶先爆」節目主持人黃光芹訪問時表示，行政院長賴清德曾說，盼軍人年改7月1日與公教年改同步實施，現在就是「先審再講」，依時程推估「大概6月初到6月中，這個法應該會過」。

柯建銘表示，不要說軍改「一定會如期或是說一定會延」，就一步一步來，依照程序審查，來不及再打算；目前還沒看到其他立委提出的版本，時代力量理當會提版本，但國民黨還沒提，「總不能到最後還是說不溯及既往吧」。

柯建銘說，對於黨內立委有不同意見，第一是尊重行政院版本，第二，黨內有溝通機制，像上次處理公教年改案時，就動用內部表決來處理，希望黨內這次處理軍改時，也能有一致立場。至於國民黨團要求先開公聽會，他說，下週三（25日）就會安排公聽會、26日再進行大體討論。

黃光芹問，勞工年改何時進行？柯建銘說，勞工是最難處理部分，當然在公教年改之後，現在正處理軍人年改，「勞工這會期是不可能處理」，且國民黨執政時也不敢處理，民進黨總有一天會面對。

另外，促進轉型正義委員會人事同意權案也在今天立法院會中付委，時代力量立委黃國昌曾說，2013年發生9月政爭，時任最高法院檢察署檢察總長黃世銘違法發動政爭，應被彈劾。黃世銘在監察院兩次彈劾沒過，關鍵就是這次被提名促轉會主委的黃煌雄，「黃煌雄倒戈，我沒辦法苟同」。

柯建銘說，監察委員是獨立行使職權，且是秘密投票，黃煌雄大可說自己贊成彈劾黃世銘，「大家只能相信他而已，這要怎麼查？」他認為各界對黃煌雄的批判應適可而止，等立法院要對黃煌雄行使同意權時，「我當然會問他（黃煌雄）對黃世銘案的看法」。