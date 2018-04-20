軍改案最快5月7日逐條審 柯建銘：決戰臨時會

2018-04-20 13:05 中央社 台北20日電



民進黨總召柯建銘。本報系資料照／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，軍改案25日公聽會、26日詢答，最快5月7日逐條審查，預計加開臨時會三讀，力拚7月1日與公教年金改革同步上路。

立法院院會上午處理軍人年改案、促轉會人事同意權案等5案，朝野在衝突中完成付委。柯建銘會後受訪表示，立法院各委員會下週議程就攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」與促進轉型正義委員會（促轉會）提名名單兩案已順利付委審查，程序已完備，有關軍改案，國民黨團要求先公聽後審查，因此，下週議程安排「先公聽再詢答」。

他表示，軍改案將由立法院外交及國防委員會、民進黨召委王定宇排審，25日（下週三）召開軍改案公聽會、26日（下週四）進行軍改修正草案的詢答，週四只有詢答，30日那週換立法院外交及國防委員會國民黨召委呂玉玲排案，國民黨團可以連續排3場公聽會，最快5月7日才會進入逐條審查。

柯建銘說，會期將至5月底結束，軍改案完成初審後，還有一個月的協商冷凍期，因此必須加開臨時會才能將軍改案完成三讀，這是無庸置疑的。

至於促轉會人事同意權行使，柯建銘說，23日立法院司法及法制委員會上午進行促轉會被提名人的詢答，下午審查法院組織法修正草案，25日全天都是促轉委員被提名人審查，希望盡速完成審查，行使同意權，讓促轉會盡快上路。