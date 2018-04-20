影／軍人年改爆衝突 藍委占主席台遭立法院長蘇嘉全推落

軍人年改草案今天在立院成功闖關付委，國民黨團一度與民進黨團立委發生肢體衝突，立法院長蘇嘉全宣告要確認今天議事，國民黨立委林為洲、楊鎮浯號召黨籍立委上前搶占主席台，楊正要躍上主席台時，遭蘇嘉全出手推落，差點跌倒。

立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委在林為洲（左下）率先跳上主席台後，楊鎮浯（右前）也跟上爬進主席台，立法院長蘇嘉全（右後）出手阻擋楊鎮浯引爆一連串藍綠立委衝突。記者許正宏／攝影 分享 facebook

國民黨資深立委賴士葆表示，國會議長推人還真是前所未見，立法院前院長王金平過去主持議事，若遇到衝突或委員占主席台，王金平的第一個動作就是「後退」，保持中立不介入，旁邊的人會保護議長；但蘇嘉全身為國會議長卻推委員，這等於是「參加民進黨團運作，和國民黨立委打架」，「根本不夠格當院長！還號稱中立？」

蘇嘉全在主持議事空檔強調，他一切都只是依據議事規則處理。立法院秘書長林志嘉則說，這是正當防備，阻止非法產生。

民進黨團為順利讓軍人年改付委，守夜後拂曉出擊，搶在議場開門就送案。今天10點院會處理議程順序，國民黨團、民進黨團各提議程順序，立法院長蘇嘉全進行點名表決議程順序時，國民黨立委林為州、楊鎮浯一馬當先，衝上主席台，楊鎮浯遭立法院長蘇嘉全推落，坐在發言台地上的國民黨立委許毓仁也被民進黨立委鍾佳濱「清場」，雙方引爆衝突爆發拉扯，民進黨立委立刻上前，朝野陷入混戰。

表決時朝野又發生激烈衝突，國民黨團書記長李彥秀與黨籍立委賴士葆高聲抗議「院長推人、暴力院長」，在主席台前的民進黨立委莊瑞雄不滿，以台語三字經爆粗口高聲斥責賴「ＸＸＸ，你在說三小」，並做勢要打賴士葆，遭李彥秀與民進黨等人拉阻。

蘇嘉全此時強勢主導議程確定與包含軍人年改草案等報告事項闖關，讓國民黨立委更加群情激憤，賴士葆欲衝上主席台，卻遭民進黨立委蘇震清勒脖架開，最後藍委被綠委用優勢人數，困在主席台下，但在民進黨團人數優勢下，最後軍人年改案仍透過表決順利交付委員會審查。