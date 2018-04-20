軍人年改案今闖關付委 綠委爆粗口斥藍委

2018-04-20 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府軍人年改草案今天在立院闖關付委，因民進黨立委段宜康日前「貪婪行為」說，讓反軍人年改團體群情激憤，今天國民黨團杯葛過程，也與民進黨團立委發生肢體衝突。但最後在民進黨團人士優勢下，仍成功付委。

備戰杯葛軍人年改案，國民黨團上午國是論壇，先祭出17人冗長發言，提出三大要求：段宜康與總統蔡英文要道歉、蔡政府要提出精算報告、要安排4場公聽會，否則將力阻軍人年改草案闖關。

國民黨團副書記長曾銘宗則痛斥，上午有一位吳姓民眾只是路過拍拒馬照片，就差點被員警帶走，這是什麼樣的政府。

但無視於國民黨團抗議訴求，立法院長蘇嘉全宣告要確認今天議事後，國民黨立委林為洲立即從發言台翻過記錄台，並號召黨籍立委一起上前要搶占主席台，國民黨立委隨即一擁而上。

林為洲與國民黨立委楊鎮浯一度嘗試要翻上超過一個人高的主席台，但蘇嘉全為捍衛主席台，左手隨手就把楊鎮浯推落，差點跌倒；而坐在發言台地上的國民黨立委許毓仁也被民進黨立委鍾佳濱「清場」，終於引爆衝突爆發拉扯。

國民黨團書記長李彥秀與黨籍立委賴士葆隨即高聲抗議「院長推人、暴力院長」，還一度讓阻擋在主席台前的民進黨立委莊瑞雄不滿，以台語爆粗口高聲斥責賴「XXX，你在說三小」、「要耍流氓喔」，做勢要打賴士葆，遭李彥秀與民進黨等人拉阻。

但蘇嘉全仍無視台下衝突，強勢主導議程確定與包含軍人年改草案等報告事項一讀闖關，讓國民黨立委更加群情激憤，賴士葆還一度站上記錄台桌子，痛斥蘇嘉全是「爆立院長」。但在民進黨團人數優勢下，最後軍人年改案仍透過表決順利付委。