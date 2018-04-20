軍改草案順利付委 柯建銘：26日排審

2018-04-20 12:43 中央社 台北20日電



立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突，院長蘇嘉全（中）在報告、預算書飛舞的狀況下，宣讀表決結果。記者許正宏／攝影 分享 facebook 攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案，今天在民進黨團人數優勢下，順利在立法院會中完成付委。民進黨團總召柯建銘說，25日先召開軍改草案公聽會，26日排審。

為了讓軍人年改相關草案能夠在立法院20日院會順利付委，民進黨立法院黨團總召柯建銘19日凌晨拂曉出擊，搶得20日院會優先送案的權利。（柯建銘提供） 中央社 分享 facebook 為讓軍人年改相關草案在今天立法院院會順利付委，柯建銘昨天凌晨就到議場外排隊，搶得優先送案權，並從昨天起發布甲級動員，民進黨立委從昨天排班守議場到今天上午。至於在立法院內外，也增派警力、架起層層拒馬，防止突發事件發生。

上午7時立法院議場開門後，民進黨立委坐上主席台，確保院會可順利進行。8時50分，議場外，國民黨立委召開記者會表達審查軍改草案應先召開4場公聽會，以及要求民進黨先道歉等訴求，9時院會國是論壇，國民黨立委輪番上台表達訴求與抗議。

國是論壇最後一名發言的國民黨立委王育敏上台時，在場的國民黨立委蜂擁而上，包圍發言台四周，高舉抗議標語。當立法院長蘇嘉全宣布處理民進黨團所提出的議程草案時，國民黨立委林為洲、楊鎮浯突然往主席台上跳，試圖阻止議事的進行，藍綠衝突就此點燃，雙方在主席台前爆發激烈肢體衝突。

但民進黨以人數優勢阻擋國民黨的攻勢，護住主席台，在衝突過程中表決通過，將陸海空軍軍官士官服役條例修正草案、促進轉型正義委員會人事同意權案等，付委審查。同時，民進黨團也針對軍改等案提出復議，再予以否決，讓軍改案在下週就能順利進入委員會審查。

對於軍改草案審查的時程，柯建銘告訴中央社記者，預計在25日先召開陸海空軍軍官士官服役條例條文修正草案公聽會，26日排審。依據目前發出的會議通知資料，26日當天只進行詢答。