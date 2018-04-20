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擋軍改案 立法院藍綠大混戰

2018-04-20 11:19聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委高舉「沒有道歉 沒有軍改」手牌杯葛議事，隨後在立委林為洲率先跳上主席台後，同黨委員楊鎮浯也跟上爬進主席台，引爆一連串藍綠立委衝突，過程中許毓仁被推倒撞到頭，賴士葆一連數次險遭人拉下台，院長蘇嘉全在報告、預算書四處飛舞的狀況下，宣讀表決結果，隨即宣布休息至4/24繼續開會。

立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突，跳上台抗議的立委賴士葆（中）高喊暴力院長。記者許正宏／攝影
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立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委舉著「沒有道歉 沒有軍改」手牌杯葛議...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委舉著「沒有道歉 沒有軍改」手牌杯葛議事。記者許正宏／攝影
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立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突，院長蘇嘉全（中）在報告、預算書飛舞的狀況下，宣讀表決結果。記者許正宏／攝影
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立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突，跳上台抗議的立委賴士葆（中左）遭到蘇震清（中右）勾著脖子，要將他拉下議事人員桌面。記者許正宏／攝影
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立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突，因藍委許毓仁（前左）遭推倒撞到頭，他氣憤的拉著鍾佳濱（中）的衣領求公道。記者許正宏／攝影
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立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委著段宜康（中）吞曲棍球的照片，來到他...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委著段宜康（中）吞曲棍球的照片，來到他的座位要求道歉，並在議場高舉「沒有道歉 沒有軍改」手牌杯葛議事。記者許正宏／攝影
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立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委在林為洲（左下）率先跳上主席台後，楊...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委在林為洲（左下）率先跳上主席台後，楊鎮浯（右）也跟上爬進主席台，引爆一連串藍綠立委衝突。記者許正宏／攝影
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許毓仁立法院年金改革

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