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軍人年改藍綠爆激烈衝突 交付國防外交委員會審查

2018-04-20 10:52聯合報 記者胡宥心╱即時報導

立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委在林為洲（左下）率先跳上主席台後，楊...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委在林為洲（左下）率先跳上主席台後，楊鎮浯（右）也跟上爬進主席台，引爆一連串藍綠立委衝突。 記者許正宏／攝影
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民進黨團順利讓軍人年改付委，拂曉出擊撐30小時要搶在議場開門就送案，今天10點院會處理議程順序，民進黨團依優勢人數，將促轉會人事案、攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案列本日報告事項第二、三案，在在野黨強力反抗，但主席台已經被綠委團團圍住護駕，最後通過議程順序，促轉會人事案跟軍人年改列今天第二、三案處理，經過多次表決後最終在今日院會交付委員會審查。

立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突，因藍委許毓仁（前左）遭推倒撞到頭，他氣憤的拉著鍾佳濱（中）的衣領求公道。記者許正宏／攝影
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對此，國民黨團不滿繼續霸佔議場，拍桌抗議，民進黨團避免國民黨團對報告事項提復議，運用議事手段，自行用掉一次的復議機會，藍委怒譏「民進黨不要臉、無恥」，「陸海空軍軍官士官服役條例」在一片抗議聲、反對聲中，交付國防外交委員會審查，民進黨團總召柯建銘表示，軍人年改付委後，將會有公聽會，還有審查、朝野協商，希望各界多討論。

立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突，跳上台抗議的立委賴士葆（中左）遭到蘇震清（中右）勾著脖子，要將他拉下議事人員桌面。 記者許正宏／攝影
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立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委在林為洲（左下）率先跳上主席台後，楊...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委在林為洲（左下）率先跳上主席台後，楊鎮浯（右）也跟上爬進主席台，引爆一連串藍綠立委衝突。 記者許正宏／攝影
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【中央社／台北20日電】

立法院院會今天處理報告事項議程時，經朝野立法委員衝突與表決後，將攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案交付立法院外交及國防委員會審查。

軍人年改相關草案在日前立法院程序委員會時，原本民進黨立法院黨團要增列為上午院會報告事項議程，希望順利付委審查，但朝野未能達成共識。

為讓議案順利付委，民主進步黨籍立委19日凌晨就開始夜宿立法院後，順利護住議場主席台與發言台，但上午10時處理排定報告事項議程時，朝野立委發生肢體衝突，在衝突中，經表決通過民進黨團提案的報告事項議程；院會後續處理報告事項時，再經表決通過，將軍改案交付國防委員會審查。

立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委舉著「沒有道歉 沒有軍改」手牌杯葛議...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，藍營立委舉著「沒有道歉 沒有軍改」手牌杯葛議事。記者許正宏／攝影
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立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝...
立法院上午審查軍人年金改革修正草案，在藍營立委跳上主席台後，引爆一連串藍綠立委衝突，院長蘇嘉全（中）在報告、預算書飛舞的狀況下，宣讀表決結果。 記者許正宏／攝影
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民進黨軍人年改方案

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