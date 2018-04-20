藍要求綠對軍人道歉 綠委：為杯葛而杯葛

2018-04-20 10:50 中央社 台北20日電



國民黨團書記長李彥秀今天表示，國民黨要求審軍改須先召開4場以上公聽會，民進黨立委也應對退伍軍人道歉。民進黨團副幹事長吳思瑤說，都是為杯葛而杯葛。

軍人年改草案今天將在立院闖關一讀，國民黨黨團上午在議場外舉行記者會。記者林伯東／攝影 分享 facebook

為讓軍人年改相關草案在今天立法院院會順利付委，民進黨立委今天上午7時進入議場並站上主席台，確保院會可順利進行。

中國國民黨立法院黨團總召林德福、書記長李彥秀、首席副書記長曾銘宗上午率國民黨立委在立法院議場前召開記者會，並率藍委高呼「沒有道歉，沒有軍改」、「沒有精算，沒有軍改」等口號，並手拿「鴨霸政府」、「拒馬重重，不防共軍防國軍」的標語。

李彥秀表示，當家不鬧事，民進黨昨天清晨排隊搶排案，更顯得民進黨心虛，若有完整溝通，民進黨怕甚麼？國民黨要求很簡單，審查軍改前，必須召開4場以上公聽會，也請民進黨立委要對批判軍人貪得無厭道歉，希望民進黨團儘速回覆，否則年改後造成的社會對立，民進黨要負最大責任。

曾銘宗表示，這幾天中國大陸正在軍演，更凸顯國防是台灣安全及經濟發展的基礎，而軍人是國防組成的要素，結果民進黨立委卻說這些依法領取退休金的軍人是貪婪無厭，希望民進黨要出來道歉。且軍改到現在都還沒有精算報告，國民黨不接受黑箱的軍改。

民進黨立法院黨團副幹事長吳思瑤告訴中央社記者，國民黨團提出公聽會、道歉等訴求，都是為了杯葛而杯葛，希望國民黨立委回到議場，行使立委神聖的職權，理性的審查法案。

她說，軍改相關草案已經從行政院送到立法院，理性監督是立委的職責，國民黨團不要迴避身為立委應當審查的責任。

民進黨立法院黨團書記長許智傑接受中央社記者訪問時表示，國民黨團不能因為對個別民進黨立委有意見，就吵到要杯葛整個立法院議事運作，國民黨團不應阻擋議事。