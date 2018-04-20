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養身「黑糖」黑掉了？黑糖到底含不含致癌物？

影／貪得無厭說挨批 段宜康：藍扭曲原意 才該道歉

2018-04-20 09:47聯合報 記者胡宥心╱即時報導

民進黨立委段宜康先前批退役中上將領貪婪、貪得無厭。引發國民黨團不滿，國民黨今要求段宜康先道歉。段也重砲反擊，「國民黨團所有發言的人，都應該向我道歉」，他說，行政院讓步把共識的80％上限，調高到90％，因此得利的只有年資35年以上、中上將。

民進黨立委段宜康。 本報系資料照／記者曾學仁攝影
民進黨立委段宜康。 本報系資料照／記者曾學仁攝影
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「我不知道除了貪得無厭這4個字外，上將、中將還能用什麼形容詞來形容」，段宜康說，國民黨團扭曲他的發言，國民黨團說成他是針對所有軍人，製造政治衝突、社會對立，「我認為國民黨團應該要對我道歉、向社會道歉」。

段宜康解釋，那天他在外交國防委員會對於退輔會邱國正主委質詢講得非常清楚。因為最後出來的行政院版本對他們讓步，把原來跟綠委溝通、達成共識的80％上限，調高到90％，調整得利的只有年資35年以上的中、上將，在中將以下所有軍官都不會受到影響，包括士官長也不會，他認為，這些帶頭抗爭的跟包括國防部、退輔會主事者，都是這個讓步的得利者。

段宜康說，二級上將所得替代率，如果本來領超過20萬，根據現在版本還可以領到17萬多，即便是在總統府達成共識版本，都還領到15萬多，這樣還不夠的話，他不知道除了貪得無厭這4個字外，這些上將、中將還用什麼形容詞來形容。

軍人年改案今闖關付委，國民黨團要求段宜康道歉。記者周志豪／攝影
軍人年改案今闖關付委，國民黨團要求段宜康道歉。記者周志豪／攝影
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國民黨段宜康退輔會

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