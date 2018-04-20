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確保軍改草案順利付委 綠委一早進議場捍衛主席台

2018-04-20 09:04中央社 台北20日電

為讓軍人年改相關草案在今天立法院院會順利付委，民進黨立委今天上午7時進入議場並站上主席台，確保院會可順利進行。面對國民黨可能的阻撓，民進黨團幹事長何欣純說，黨團有因應之道。

立法院20日院會審軍改案，民進黨團為了拚付委，立委一早進入議場，守住主席台與發言...
立法院20日院會審軍改案，民進黨團為了拚付委，立委一早進入議場，守住主席台與發言台。 中央社
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民進黨立法院黨團昨天晚上派出近20位男性立委在議場前守夜，確保優先排案權，而立法院內外增派警力、架起層層拒馬，防止突發事件發生。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀昨天受訪表示，針對今天院會，國民黨團已發布甲動，要求所有黨籍立委穿上藍色戰袍，進一步動作則有待明天黨團大會中決議。國民黨團堅持民進黨團應向退將道歉，且沒有精算報告就沒有實質審查，並召開一定數量的公聽會，否則不排除杯葛議事進行。

上午7時一到，立法院議場開門，民進黨立委魚貫進入議場簽到，並站上主席台，確保在上午9時開始的立法院院會可以進行。

何欣純表示，確保軍改相關草案可以在今天排入委員會，也會召開黨團大會整合黨內意見，希望軍人年改可以盡快三讀通過。面對國民黨可能的阻撓，黨團也有針對可預測到的招數及戰略進行沙盤推演，有因應之道，「兵來將擋，水來土淹」。

對於黨內仍有立委對軍改版本抱持不同意見，何欣純說，會盡力溝通，也請行政部門要對有提出意見的立委進行說明，但民進黨是民主政黨，也會尊重立委的意見，所以不排除會有微調，她知道軍人勞苦功高，但軍改的兩大原則是為了年金的永續經營以及募兵制的穩定性。

為讓軍人年改相關草案在20日立法院院會順利付委，民進黨立法院黨團19日晚上派出男...
為讓軍人年改相關草案在20日立法院院會順利付委，民進黨立法院黨團19日晚上派出男性立委在議場前守夜，20日清晨立委們在議場外看報紙、補眠等候開門。中央社
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