行政院通過軍人年改草案 「八百壯士」譴責政府背信

2018-04-12 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



行政院院會今日（12日）拍板軍人年金改革相關的退撫新制草案，長期從事軍人年改抗爭「八百壯士指揮部」由指揮官吳奇樑具名發出公告，嚴厲譴責政府「背信」，要求立法院主動釋憲，主張改革若屬違反憲法法制，應即停止一切修法與通過法律的執行。

行政院長會通過軍改草案，樓地板金額訂為38990元，服役20年起支俸率訂在55%，年增率2%；原18%優存利率則將分年調降至6%。

「八百壯士指揮部」今晚公告指出，4月12日14時八百壯士指揮部於三軍軍官俱樂部，召集軍系團體及公教警消勞團體代表約250個團體參加會議，研討政府違憲違法強推軍公教年改因應做法，會中達成共識，要求立法院主動提出釋憲，徹底解決紛爭。

16時與會代表到達立法院，在國民黨立委費鴻泰、李彥秀、曾銘宗陪同下，由指揮官代表遞交陳情書，呼籲蘇嘉全院長盡速處理，明確回應人民請願訴求。

陳情書內容如下：

107年4月8日蔡總統接受年代『新聞面對面』專訪，談到年金改革表示：有人認為一個政權剛開始，一定要做這麼困難的事情嗎？同時說中國國民黨在執政的時候，前總統馬英九在很多的場合都說過年金改革勢在必行，情況有其急迫性，但是國民黨八年執政都沒有做，因此民進黨接手了當然要把它當作一件急事來做。

蔡總統不否認改革確實得罪了很多人，在整個改革的過程中，也表示瞭解被影響到的一些已經退休的人，他們會有一種被剝奪的感覺，尤其在公教版本完成三讀後預定在107年7月1日實施，更引發了諸多街頭激烈的陳抗與不滿；年來軍公教退休人員也一直質疑執政黨蠻橫霸凌作為，已經嚴重違反『憲法第15 條：人民之生存權、工作權及財產權，應予保障』的基本原則，及「憲法增修條文第十條：國家應尊重軍人對社會之貢獻，並對其退役後之就學、就業、就醫、就養予以保障。」的內涵。惟蔡總統認為政府改革過程絕無『違法違憲』疑慮，改革必然有贊成、有反對的聲音，那是民主社會的常態。

另依據媒體披露107年4月12日行政院院會即將完成『軍人退撫制度改革法案』法制程序，並可能儘速送立法院審議，預劃軍與公教三者一體同步於今年7月1日一起實施。八百壯士要嚴厲譴責政府的『背信』，因年改會106年5月11日公告承諾，軍版送行政院前要先協商溝通，其承諾一直未予執行，導致我們對政府的信任已經蕩然無存。

如今蔡總統專訪明確表達政府改革作為，絕無『違法違憲』疑慮，既然總統皆信心滿滿，拍胸脯保證係依法行政；為表示民進黨政府坦然大度，開大門走大路的心胸，經八百壯士與軍系團體討論後決議：陳情要求立法院蘇嘉全院長『將軍公教法案提出「釋憲」』，此乃最快、最直接解決彼此紛爭的方法；若大法官釋憲結果，改革合乎憲法法制作為則退休人員當然遵法辦理；反之，改革若屬違反憲法法制，應即停止一切修法與通過法律的執行。