軍人年改下個重點…「說服綠委接受年改會版本」

副總統陳建仁今天下午將邀請民進黨立委討論軍人年改法案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

身兼總統府年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，今天下午將邀請民進黨立委討論軍人年改法案。相關人士表示，問題都有在溝通，重點是「對法案內容接不接受」。不過，民進黨團仍希望，行政院應先行調整內容，再送立法院。

相關人士表示，草案已考量軍人的特性，軍人年金的「樓地板」金額高於公教，相信社會也可接受，這些在研擬過程中，都有徵詢過各方的看法，甚至也與反對軍人年改的抗爭者交換意見，絕非毫無溝通。

不過，該人士坦承，儘管已納入軍人的特性作為考量，但也不可能「百分之百」讓他們滿意，「問題不是沒有溝通，而是對法案內容接不接受」。據指出，在接下來的討論過程，會以說服黨籍立委接受年改會提出的版本為主。

民進黨立院黨團幹事長何欣純表示，今天溝通後，政院版會不會調整，仍是未定數，但立院委員會審查過程中，仍有可能更動內容，還是希望行政院能夠先調整、就先調整，不要每次都送到立法院，讓立委扮黑臉。她強調，最後還是要看蔡英文總統的決定，畢竟事關國防，屬於總統職權。

何欣純指出，目前黨內立委對法案有許多意見，尤其聚焦在軍人役滿廿年起支俸率和年增率是否調整；至於軍人年改「樓地板」（每月最低生活保障額度）設為三萬八千九百九十元，意見反而不多。

何欣純表示，校級、尉級軍官有退伍年限，退休俸領的有限，但將官的所得替代率卻可能達到百分之九十，讓一般民眾很難接受，已要求年改會提出不同的試算版本。

何欣純說，目前軍人年改與公教人員年改同時上路計畫不變，政院仍盼軍人年改法案在月底前，送到立法院審議。

【記者鄭媁／台北報導】副總統陳建仁今天下午將邀民進黨籍立委溝通軍人年改法案。國防部長嚴德發和退輔會主委邱國正昨天先拜會國民黨團幹部，盼能共同支持軍人年改。國民黨團書記長李彥秀強調，如果方案確定，民進黨內部應先溝通清楚，不要送到立院後又翻案，對退役及現役軍人情何以堪。

反年改團體「八百壯士」抨擊，綠營對陳抗團體的作為，都是採取表面口頭應允、分割，或以拖待變的緩兵之計，「玩弄溝通的策略就是不接觸、不談判」，賴清德宣稱軍人年改七月一日與公教同步實施，等同放棄溝通管道，這種強行蠻幹的做法，只能被迫奮戰到底。