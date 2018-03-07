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臉書寫800-1=799挨轟 議員王浩宇被狂譙三字經

2018-03-07 20:41聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市綠黨籍市議員王浩宇在謬德生過世當晚在臉書發文「800-1=799 R.I....
桃園市綠黨籍市議員王浩宇在謬德生過世當晚在臉書發文「800-1=799 R.I.P.」，網友質疑他調侃此事，批他冷血無德。圖／擷取自王浩宇臉書
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反年改藍天行動聯盟祕書長繆德生日前失足墜地，傷重不治，桃園市綠黨籍市議員王浩宇當晚在臉書發文「800-1=799 R.I.P.」，網友質疑他調侃此事，批他冷血無德，還有反年改人士不滿其發言，紛紛致電到王服務處狂譙三字經，轟他「作得太過火，不要臉」，王浩宇公布電話錄音，表示已向派出所備案。

「800-1=799 R.I.P.」似乎暗指「八百壯士少了一人」，不少網友憤怒撻伐，王浩宇在該貼文留下「我有算錯嗎」等回應，接著又發文解釋，任何一個生命的消逝，都是令人感到遺憾的，所以用Rest in peace祝福繆上校安息，另800-1，是在批評像王炳忠、800壯士這樣的團體用意外操作對立，是在撕裂社會。

該數學算式貼文風波未滅，王浩宇今天也公布服務處部分電話錄音，指出有反年金改革團體成員致電恐嚇，「要對我不利」；電話錄音中，有人狂罵王浩宇是垃圾，並狂譙三字經，「不要逼我們出手，搞台獨就搞阿，誰會讓你們獨立」等云云。

電話錄音中，也有人在嗆王浩宇不懂尊重別人生命，簡直不是人，認為王浩宇作得太過火，「這麼不要臉當議員」；王浩宇對此表示，服務處已保留錄音，並向派出所備案，希望這些人好自為之、適可而止，「我會堅持理念，不會退縮，希望這些人不要再為了自己的私利，撕裂我們的社會。」

王浩宇

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