軍人年改 邱國正和嚴德發將拜會立委說明

2018-03-04 11:40 中央社 台北4日電



由於若干立法委員對軍人年改內容有意見，軍人年改方案延後提出。新上任的退輔會主委邱國正和國防部長嚴德發將親自拜會立法委員說明軍人年改內容，爭取立委支持。

反軍人年改的退伍軍人團體日前在立法院外抗爭，退役上校繆德生在抗議行動中攀牆跌落緊急送醫，加上部分民主進步黨籍立法委員對行政院原擬在3月1日提出的軍人年改草案內容有意見，行政院決定延後提出。

立委對行政院將提出的軍人年改草案內容主要有3點意見，要求行政部門解釋俗稱樓地板的最低年金保障金額、退休俸計算基準以及18%分10年調降的計算方式。

國軍退除役官兵輔導委員會官員表示，由於國防委員會本週將選出召集委員，邱國正將前往拜會召委，並和召委以及民進黨立法院黨團溝通軍人年改的內容；對軍人年改內容有意見的個別立委，則由退輔會副主委李文忠出面溝通。

國防部發言人陳中吉表示，軍人年改的內容，國防部和退輔會共同合作，把現役和退役軍人的內容都向立委說清楚。

陳中吉也指出，現役軍人部分由國防部負責，退役軍人部分由退輔會負責，國防部已經將軍人年改內容向國軍官兵說明，獲得高比例的認同；退伍軍人團體部分，則由退輔會負責溝通說明。