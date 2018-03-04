親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台空品拉警報
藍綠各黨拚選戰
反年改抗爭衝突
蔬菜爆量價崩跌
政治
軍事
綜合

軍人年改 邱國正和嚴德發將拜會立委說明

2018-03-04 11:40中央社 台北4日電

由於若干立法委員對軍人年改內容有意見，軍人年改方案延後提出。新上任的退輔會主委邱國正和國防部長嚴德發將親自拜會立法委員說明軍人年改內容，爭取立委支持。

反軍人年改的退伍軍人團體日前在立法院外抗爭，退役上校繆德生在抗議行動中攀牆跌落緊急送醫，加上部分民主進步黨籍立法委員對行政院原擬在3月1日提出的軍人年改草案內容有意見，行政院決定延後提出。

立委對行政院將提出的軍人年改草案內容主要有3點意見，要求行政部門解釋俗稱樓地板的最低年金保障金額、退休俸計算基準以及18%分10年調降的計算方式。

國軍退除役官兵輔導委員會官員表示，由於國防委員會本週將選出召集委員，邱國正將前往拜會召委，並和召委以及民進黨立法院黨團溝通軍人年改的內容；對軍人年改內容有意見的個別立委，則由退輔會副主委李文忠出面溝通。

國防部發言人陳中吉表示，軍人年改的內容，國防部和退輔會共同合作，把現役和退役軍人的內容都向立委說清楚。

陳中吉也指出，現役軍人部分由國防部負責，退役軍人部分由退輔會負責，國防部已經將軍人年改內容向國軍官兵說明，獲得高比例的認同；退伍軍人團體部分，則由退輔會負責溝通說明。

退伍軍人退輔會國防部
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

民進黨團2召委人選 反年改團體反彈

2018-03-04 00:18

吳敦義面前 洪秀柱要國民黨反省

2018-03-04 00:18

反年改群眾嗆吳敦義漢奸 洪秀柱嗆黨要反省

2018-03-03 12:48

軍人年改案堅持3月送立院 吳斯懷：國安危機恐成真

2018-03-03 11:39

審軍人年改綠布重兵 王定宇、段宜康任召委

2018-03-03 11:37

反年改團體為繆德生祈福 嗆吳敦義挺洪秀柱

2018-03-03 11:14

熱門文章

蔡總統母親張金鳳今天辭世 享壽93歲

2018-03-03 16:12

無敵媽張金鳳老年失智 女兒當總統嚇一跳

2018-03-03 17:32

台鐵大誤點馬英九也是受害者 凌晨返花下榻災區飯店

2018-03-04 00:52

徐廷琮宣布參選苗栗縣長 不惜被開除國民黨籍

2018-03-04 08:24

大鵬下台了 他的艾森豪夾克…國軍還穿嗎？

2018-03-04 08:00

最紅發言人背衛生紙？羅紹和送嬰兒尿布照感動人心

2018-03-03 16:50

傳馬吳5月徵召蔣萬安 孫大千：一石四鳥的惡毒伎倆

2018-03-03 15:41

花蓮過夜遇地震沒在怕 馬英九：睡得比在台北好

2018-03-04 08:23

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top