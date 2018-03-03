軍人年改案堅持3月送立院 吳斯懷：國安危機恐成真

2018-03-03 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



因退役上校繆德生在立院抗議軍人年改案時重摔昏迷，蔡政府遭質疑溝通不足。但行政院年改辦公室昨表示，已與13萬餘人次退役人員溝通，盼軍人年改草案3月送立院審議，再引發反軍人年改團體八百壯士副指揮官吳斯懷嗆聲，國安危機恐將成真。

吳斯懷批評，蔡政府以一堆謊言數字欺騙國人，毫無誠信對待退伍軍人，只會愈增彼此仇恨對立與不信任感，軍心渙散，社會長期動盪不安，國安危機恐將難免。

吳斯懷也質疑，繆德生事件發生後，行政院長賴清德曾說無限期延後推動「軍人退撫制度改革法案」闖關，但現在卻又宣示3月一定要過，還「謊稱」退輔會與13萬4634人次退役人員溝通，只會再次激起退伍軍人怒潮。

吳斯懷強調，八百壯士幾十萬退伍軍人都沒有參加過任何溝通對話，若年改辦公室統計數據將退輔會前主委李翔宙到各團體拜會見面也算溝通場次，那「以後邱主委（退輔會主委邱國正）不需要再見面了」。

吳斯懷表示，總統蔡英文與民進黨不了解「軍人特質」，卻抱著「仇軍心態」，還一再放話，再抗爭就砍得更多，只做單方面「政令宣導」，完全不理會退伍軍人的訴求，這是「溝通」嗎？

吳斯懷說，國軍對蔡政府已產生國家認同信任危機，影響國家安全，就連美國政府、智庫都多次提出警告，要蔡政府恪遵憲政法律秩序，善待現、退役軍人，以免造成軍心渙散，社會動盪，影響亞太地區戰略平衡及美國國家利益，難道蔡政府還要硬幹嗎？

吳斯懷說，八百壯士這群退伍軍人中，至少有6成具後備軍人身分，當發生戰事要回到軍中負責防衛台澎，但看到蔡政府將八百壯士棄置街頭年餘，持續羞辱是米蟲、死要錢，國人還能期待戰事發生時，這群後備軍人奮勇作戰，含笑為國犧牲嗎？