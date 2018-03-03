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笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

反年改團體為繆德生祈福 嗆吳敦義挺洪秀柱

2018-03-03 11:14聯合報 記者周志豪╱即時報導

反軍人年改團體周二清晨突襲立院，藍天行動聯盟秘書長繆德生攀爬建築外牆時重摔落地昏迷至今，昨晚為繆辦祈福晚會，但國民黨前主席洪秀柱致詞時砲口「向內」，當現任主席吳敦義面，要國民黨深切反省、好好努力。

八百壯士副指揮官吳斯懷今天痛斥蔡政府以一堆謊言數字欺騙國人，毫無誠信對待退伍軍人，只會愈增彼此仇恨對立與不信任感，軍心渙散，社會長期動盪不安，國安危機恐將難免。

吳斯懷也質疑，繆德生事件發生後，行政院長賴清德曾說無限期延後推動「軍人退撫制度改革法案」闖關，但現在蔡政府卻又宣示3月一定要過，還謊稱退輔會與13萬4634人次退役人員溝通，「以後邱主委（退輔會主委邱國正）不需要再見面了」。

為幫昏迷指數3的繆德生祈福，反軍人年改團體百壯士與深藍團體成員，昨天在北中南三地舉辦「為繆德生上校祈福晚會」。其中，台北場吳敦義、洪秀柱，國民黨團書記長李彥秀等藍營要角均出席，共吸引近千人手持蠟燭、手電筒參與。

只不過吳敦義與洪秀柱先後到場，但現場參與祈福活動對兩人卻反應兩極，對低調出席的吳敦義大罵是「漢奸」，但看到比預定時間晚到場的洪秀柱卻高喊「柱柱姐加油」，後者充分展現主場優勢。

無畏深藍群眾叫囂，吳敦義仍哽咽致詞表示，在台大醫院加護病房，看到用一生性命保衛國家、照顧中華民國的陸軍退役上校繆德生躺在病床，昏迷指數只有3，他很難過，希望大家集氣，讓繆能在大家祝福中趕快醒來再為國家與中華民國奮鬥。

不過吳敦義致詞過程，深藍群眾仍不斷高聲嗆吳，「吳敦義你說清楚是藍還是綠？」、「國民黨為八百壯士做什麼？」、「連做中國人都不敢」，要國民黨要硬起來，讓吳表情尷尬，反倒是一旁的黨副主席曾永權仍自在喝水、環顧四周。

隨後致詞的洪秀柱雖一開始將矛頭指向蔡政府，表示要祈求上天憐憫這個國家，懲罰這個無良邪惡的致府。但隨後話鋒一轉，洪就將砲口對準吳敦義，表示盼上天也「給國民黨更多智慧、更多能量」，讓民眾對國民黨有更多期許。

洪秀柱甚至還加碼喊話，希望國民黨能夠深切的反省，認為「國民黨真的要好好努力，結合我們眾人的智慧，給民眾一份希望。」

吳敦義在洪秀柱致詞過程低頭不語，靜坐約半小時後，即低調離開，但仍遭深藍群眾嗆聲「這樣就走了喔！」

反軍人年改的「八百壯士」昨晚在立法院旁舉行祈福晚會，約七、八百名支持者手點蠟燭，...
反軍人年改的「八百壯士」昨晚在立法院旁舉行祈福晚會，約七、八百名支持者手點蠟燭，為日前陳抗中受傷昏迷的退役上校繆德生祈福。國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱先後到場，退輔會主委邱國正也前來致意。圖／本報系資料照
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