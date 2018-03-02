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反年改團體為繆德生祈福 洪秀柱砲口向內要國民黨反省

2018-03-02 22:38聯合報 記者周志豪╱即時報導

反年改團體今為繆舉辦祈福晚會，國民黨前主席洪秀柱在現場砲口「向內」，當現任黨主席...
反年改團體今為繆舉辦祈福晚會，國民黨前主席洪秀柱在現場砲口「向內」，當現任黨主席吳敦義的面，要國民黨能夠深切反省，要好好努力。記者周志豪／攝影
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反年改團體周二清晨突襲立院，藍天行動聯盟秘書長繆德生攀爬立院紅樓時重摔落地，送醫急救昏迷指數3。反年改團體今為繆舉辦祈福晚會，國民黨前主席洪秀柱在現場砲口「向內」，當現任黨主席吳敦義的面，要國民黨能夠深切反省，要好好努力。

今天晚會，包含吳敦義、洪秀柱，國民黨團書記長李彥秀、國民黨立委費鴻泰、曾銘宗與新黨發言人王炳忠均出席參與靜坐祈福活動。

吳敦義致詞時哽咽表示，在台大醫院的加護病房，看到用一生性命保衛國家、照顧中華民國的陸軍退役上校繆德生躺在病床，昏迷指數只有三，很難過，希望今晚大家集氣，讓繆能在大家的祝福中，趕快醒來再為國家與中華民國奮鬥。

但吳敦義致詞結束，卻讓反年改團體不滿高喊嗆吳，「吳敦義你說清楚是藍還是綠？」、「國民黨為八百壯士做什麼？」要國民黨要硬起來。

隨後致詞的洪秀柱雖表示，祈求上天憐憫這個國家，懲罰這個無良邪惡的致府，但隨後就將砲口對準吳敦義，盼上天也給國民黨更多智慧、更多的能量，讓民眾對國民黨有更多期許。

洪秀柱還喊話，希望國民黨能夠深切的反省，認為「國民黨真的要好好努力，結合我們眾人的智慧，給民眾一份希望。」

吳敦義在洪秀柱致詞過程低頭不語，靜坐約半小時後即低調離開。

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