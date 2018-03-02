八百壯士晚會點蠟燭為繆德生祈福 吳敦義到場致詞聲援

2018-03-02 22:32 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



八百壯士今晚在立法院周遭舉行祈福晚會，支持者手持蠟燭或手機蠟燭，獻上祝福給繆德生學長，溫暖的黃色火光以及祝福歌聲，盼能傳遞到正在台大醫院昏迷中的繆德生。

八百壯士在柏油路上蠟燭，排成「M」字，代表著繆德生脆弱的身體、堅毅的精神，眾人搖動手中的蠟燭，唱哼唱著「奉獻」等歌曲，散播正能量，盼他能早日好起來，回到戰線。

國民黨主席吳敦義及多位黨籍高層到場致詞聲援。

八百壯士今晚在立法院周遭舉行祈福晚會，支持者手持蠟燭或手機蠟燭，為繆德生祈福 ，國民黨主席吳敦義及多位黨籍高層到場致詞聲援。記者林俊良／攝影 分享 facebook

八百壯士今晚在立法院周遭舉行祈福晚會，支持者手持蠟燭或手機蠟燭，為繆德生祈福 ，國民黨主席吳敦義及多位黨籍高層到場致詞聲援。記者林俊良／攝影 分享 facebook

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