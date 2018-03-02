八百壯士祈福晚會 點蠟燭呼喊：繆德生好起來！

2018-03-02 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



退將吳斯懷在宣傳車上呼籲大家為繆德生點蠟燭祈福。記者蕭雅娟／攝影 分享 facebook

「繆德生學長！好起來！」今晚八百壯士在立法院周遭舉行祈福晚會，約有7、8百名支持者手持蠟燭或手機蠟燭，獻上祝福給繆德生學長，溫暖的黃色火光以及祝福歌聲，盼能傳遞到正在台大醫院昏迷中的繆德生。

八百壯士在柏油路上蠟燭，排成「M」字，代表著繆德生脆弱的身體、堅毅的精神，眾人搖動手中的蠟燭，唱哼唱著「奉獻」等歌曲，散播正能量，盼他能早日好起來，回到戰線。

八百壯士指揮官吳其樑站在宣傳車上表示，在場的每個人都有一顆善良的心，為德生老弟祈福，「他是我帶過最有正義感的老部屬」，希望在各位祈福之下，盡快回到戰鬥行列。

在二二七當日受傷的吳斯懷退將表示，「我們的兄弟在加護病房病危當中，他們還不斷放話，這簡直是沒有人性的政權，所以我們為繆德生祈福，八百壯士弟兄們也要保重身體」。

吳斯懷持麥克風說，奮戰的日子還很長遠，即便最後立法院強行通過，我們的行動絕對不會停止，要一直奮戰到底，捍衛的不是一點薪水，而是中華民國的憲法尊嚴，是法律秩序的穩定性，希望大家支持訴求。

繆德生的同學在現場說，繆曾經透露「我已經把遺書都寫好了，這輩子就是「捍衛中華，反台獨」，一定拚鬥到底」。繆德生上校具有「黃埔精神」，每周五都舉辦文史講堂，盼救回中國文化，率先以行動「一馬當先」，為中華民國做了這麼多。群眾齊聲呼喊「團結！」，「加油！」等語為繆德生祈福。

八百壯士今晚在立法院外舉行祈福晚會，數百人點蠟燭為繆德生祈福。記者蕭雅娟／攝影 分享 facebook