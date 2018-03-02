吳敦義、洪秀柱同台祈福 群眾反應兩樣情

2018-03-02 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



抗議年金改革的各退伍軍人團體，今晚點起燭光替先前抗議受重傷的退役上校繆德生祈福。國民黨主席吳敦義和前黨主席洪秀柱稍早也到現場聲援。記者鄭媁／攝影 分享 facebook

抗議年金改革的各退伍軍人團體，今天晚間在立院門口中山南路集會，點起燭光替先前抗議受重傷的退役上校繆德生祈福。國民黨主席吳敦義和前黨主席洪秀柱稍早也到現場聲援。

不過，兩位前後任主席現場人氣大不同。吳敦義8時30分先抵現場時，遭現場部分群眾嗆聲「現在才來幹什麼！」、「下台！」吳敦義坐在現場低頭未予回應。近9時洪秀柱才到場，支持者則熱烈歡呼「柱柱姐加油」。

吳敦義和洪秀柱席地而坐，中間隔著副主席曾永權、立委曾銘宗、費鴻泰，兩人眼神未有交流。