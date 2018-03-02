軍人年改未溝通？年金辦：溝通密度高 已善盡對話責任

2018-03-02 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德（中）上午列席立院施政報告並備詢，國民黨立委遞交陳情書表達訴求。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

國民黨立委今天在立法院總質詢前，質疑政府推動軍人年金改革，未與退除役官兵團體溝通。行政院年金改革辦公室傍晚說明表示，國家年金改革委員會在軍人年金改革政策研議過程中均積極與現役、退役人員溝通，並於年改官網上即時澄清資訊；有關部分立委及團體指責政府未充分溝通一節，實屬誤解。

年金辦公室發出新聞稿，提到去年11月14日國防部公布軍人退撫新制草案重點後一個月內，退輔會與退役人員再進行地毯式的溝通，計有13萬4,634人次參與，可見溝通密度之高，已善盡多方對話與資訊公開的責任。新聞稿並表示，為擴大說明宣導及諮詢各方意見，國防部及退輔會分別針對現役及退役人員，持續辦理巡迴座談。

新聞稿指出，在與現役人員溝通方面，國防部自106年11月14日至12月8日辦理北、中、南、東部、金門、馬祖及澎湖地區等7場座談會，計3,220名各階志願役官兵代表人與會；另各軍種司令部對所屬單位辦理說明會逐級宣導，計13萬4,527人參與。

新聞稿指出，針對退役人員，退輔會自105年6月8日至106年11月30日於19縣市計辦理38場座談會，與2,753名退役軍人、415名社團代表溝通，各榮民服務處辦理534場分區座談，計有1萬7,309人參加。另於105年8月22日至11月22日及106年7月7日至11月24日，退輔會主任委員拜訪各軍種退役上、中、少將以及各階校級、士官級代表計3,948人，另拜訪50個全國性退役軍人社團。

年金辦公室表示，政務委員林萬億去年接見「八百壯士」代表，承諾於年改版本送至行政院之前，會請國防部、退撫會再與退除役官兵團體溝通；據此，去年11月14日國防部公布軍人退撫新制草案重點後一個月內，退輔會與退役人員再進行地毯式的溝通，計有13萬4,634人次參與，可見溝通密度之高，已善盡多方對話與資訊公開的責任。

年金辦公室表示，除面對面溝通外，國防部及退輔會亦設置網頁專區，提供改革說明、試算及意見徵詢，以持續擴大溝通及宣導；另針對網路流傳之不實資訊，年金辦均即時透過記者會或製作簡單易懂的文宣、新聞稿加以澄清，相關訊息均放置總統府國家年金改革委員會官網，以利民眾隨時查詢正確資訊，包括新聞稿72則、澄清稿42則，總計114則。

該辦公室表示，其中於106年7月11日、7月24日及10月12日發布新聞稿說明軍人年改方案規劃情形；106年11月14日轉載國防部公布「軍人退撫新制(草案)重點」相關資訊；並針對部分媒體報導進行澄清；有關部分立委及團體指責政府進行年金改革未充分溝通一節，實屬誤解。