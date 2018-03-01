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軍人年改法案 林萬億：希望最快3月送入立法院

2018-03-01 10:46聯合報 記者陳熙文╱即時報導

針對軍人年改法案，行政院政委、總統府國家年金改革委員會執行長林萬億表示，將就現行政院版本盡力與民進黨立委溝通，希望最快3月可以送入立法院審議。

總統府年改會原定今下午邀請立法院國防外交委員會、司法法制委員會立委，以及民進黨團三長開會討論軍人年改法案，但因為立委時間上無法配合，所以擇期開會，預計下周才會進行討論。林萬億指出，目前軍人年改聚焦，軍人役滿20年起支俸率和年增率是否調整、18%優惠存款，本金第一年領回，分10年調降差額的問題，以及最低保障金額是否維持38990元，三大爭議。

林萬億表示，針對現行規劃軍人役滿20年享起支俸率50%，中將以下多服役1年增2.5%、上將以上多服役1年增2％，民進黨立委持不同意見，認為少校最多服役20年至22年，若無法再升上去，退休俸率頂多增至55%，上校級可服役30年，可以領到75%，上將級甚至可以領到100%，此公式讓將官較為獲利。

對此，林萬億說明，立委質疑公式這樣設計，軍人官階愈大，退休俸愈高，是否為過好的保障，但老師和公務員年資愈深會有年功俸，薪資因此提高，軍人並無此項福利，官階愈高退休俸領得愈多是應該的回報。

他說立委目前提出的版本五花八門，無論是起支俸率調整為60%，或是年增率下調0.5%，都有一定的難度，一方面軍人職業有其特性、限制，不但沒有所謂加班的概念，又經常可能被強制安排、調動，甚至因為軍階關係必須提早退休，另一方面，此次軍人年改會定調「起支俸率50%+年增率2.5%」是參考美軍制度，不可能模仿了美軍，又做出修正，還拿不出證據證明這樣的修正較佳。

至於18％優惠存款，本金第一年領回，林萬億表示，18%本來取消了，所謂的「分10年補差額」是新舊制之間的調降，本來就該把本金還給人家才合理。

而備受爭議的最低保證金額是否維持在3萬8990元，林萬億說，公務人員的最低保障金額是依照公務人員最低一職等加上加給，而軍職人員則是比照少尉一級本俸加上加給，但立委質疑軍人最低的官階是士官，應該要跟社會說明為什麼擇用少尉而非士官長。林萬億說，這其實並不難解釋，就是要跟社會講清楚軍隊服役的特性和他們組成的階級上的差異。

林萬億強調，現階段就是主要的任務就是溝通，把道理能夠講清楚，整理出一套邏輯有利於民進黨立委去做選民和政黨溝通，這應該由年改會負起責任，也指示國防部和退輔會配合去做這件事情，提供立委更多資訊。至於政院版本會不會調整，林萬億沒有說死，指出目前會利用現行版本積極溝通，盡可能把道理講清楚，立委也不是全面反對。他認為溝通時間不會太長，希望最快3月可以把軍人年改法案送入立法院。

圖為日前八百壯士在立法院開議首日發動「決戰強力抗爭」。聯合報系資料照／記者陳柏亨...
圖為日前八百壯士在立法院開議首日發動「決戰強力抗爭」。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影
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