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退軍「八百壯士」 為繆德生舉行點燈集氣活動

2018-02-28 21:30聯合報 記者洪哲政╱即時報導

繆德生去年329參加反年改抗爭的身影。聯合報系資料照／記者徐偉真攝影
繆德生去年329參加反年改抗爭的身影。聯合報系資料照／記者徐偉真攝影
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退軍反年改團體「八百壯士」今晚由該團體指揮官吳其樑、副指揮官吳斯懷等人具名發出「為繆德生上校集氣祈福」點燈簽名活動公告，歡迎民眾至立法院前八百壯士帳篷區簽名致意。

八百壯士以「忠義勇士」形容備役上校繆德生，指他昨天上午在立法院，向不公不義蔡政府陳抗時不慎由高處跌落受傷，目前仍在加護病房觀察中，該團體感謝海內外民眾、現役、退役軍中袍澤、軍眷，公教警消勞各界朋友，支持鼓勵，熱心關切病情。

八百壯士指出，今天上午八百壯士指揮官吳其樑中將率指揮部志工陪同退將陳鎮湘、夏瀛洲、張光錦再次至台大醫院探視繆上校，並向家屬表達慰問之意，受家屬委託代為向熱心支持朋友致謝，並公告以下幾點說明：

一、 感謝媒體及網路上關心繆上校病情發展的朋友，因未經查證的不實訊息不斷在網路散播流傳，造成家屬極大困擾，特此聲明，所有訊息以八百壯士指揮部公告為主，請勿再轉傳錯誤訊息。

二、 家屬與醫療團隊每天依病情發展需要隨時會商，為免增加家屬接待負擔，婉謝各界朋友到醫院探訪慰問。

三、 陸續有朋友希望捐款贊助或傳出募款帳號，家屬請八百壯士明確通告，不接受任何捐助或募款，籲請各界朋友不要相信網路留言，避免受騙。

四、 八百壯士即日發起「為繆德生上校集氣祈福」點燈簽名活動，歡迎至八百壯士帳篷區簽名致意。

五、八百壯士結合相關團體組成專案小組，隨時提供家屬醫療諮商、法律諮詢及後續所有服務，各界訊息查證請聯繫指揮部指定聯絡人。

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