退撫新制不協調 退軍質疑：軍人不如衛生紙？

2018-02-27 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



政府在未與退軍團體協商下擬定年金改革草案，有退役上校表示，衛生紙漲價政府會邀業者喝咖啡；但保衛國家、奉獻一生的軍人終身俸，政府連接觸、說明、協調的機會都不願意給，「難道軍人真的比衛生紙還不如嗎？」

陸軍退役上校丁國華以「衛生紙比軍人值錢嗎？」為題貼文說，台灣因為衛生紙即將要漲價，最近商場有許多民眾都瘋搶衛生紙，台灣民眾這樣搶購衛生紙的亂象，在2月26日意外登上英國廣播公司（BBC）新聞網，並在網站發表了一篇名為「台灣衛生紙危機：為何島國會缺紙？（Taiwan toilet paper panic: why is island caught short?）」的報導，文中提到，現在台灣很多人在社群網站上貼出架上衛生紙遭搶購一空的畫面，報導也指出，由於台灣衛生紙即將在下月漲價，有些顧客因為擔心衛生紙會短缺，於是開始大量購買。

丁國華說，為什麼用過即丟的衛生紙，會變得如此水漲船高，有這麼多人搶購，而維護及安定台灣安全基石的軍人，如今卻如過街老鼠人人喊打的下場，這不就是政府無能與操弄的結果嗎？基本民生物資的維穩，是維繫百姓生活的最根本政策，如果政府連百姓最基本的衛生紙需求都無法保障，何以策論國家重大的政策？而政府對軍人的保障允諾都可以隨意撕毀背信，那這個國家離滅亡不遠矣！

他稱，今天是立法院第9屆第5會期行政院院長的施政報告，但也是國家最悲情的時刻，因為民進黨團總召柯建銘揚言3月1日就打算通過軍人年改法案，因為政府拒絕與他們溝通，背信忘義，公然撕毀承諾，所以反年改八百壯士團體今天早上衝撞立法院，並造成退役上校繆德生疑因攀爬青島東路建物圍牆不慎摔落地面重傷，目前仍未脫離險境。可是很奇怪的是衛生紙漲價政府會邀業者喝咖啡；但保衛國家、奉獻一生的軍人終身俸，政府連接觸、說明、協調的機會都不願意給，難道軍人真的比衛生紙還不如嗎？

丁國華説，他要提醒政府軍、公、教、警、 消的職責是保國衛民、安家固園，不是拿來擦屁股的衛生紙，他要六問賴清德行政院長：