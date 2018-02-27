親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改突襲立院
全台瘋搶衛生紙
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

退撫新制不協調 退軍質疑：軍人不如衛生紙？

2018-02-27 22:36聯合報 記者洪哲政╱即時報導

政府在未與退軍團體協商下擬定年金改革草案，有退役上校表示，衛生紙漲價政府會邀業者喝咖啡；但保衛國家、奉獻一生的軍人終身俸，政府連接觸、說明、協調的機會都不願意給，「難道軍人真的比衛生紙還不如嗎？」

陸軍退役上校丁國華以「衛生紙比軍人值錢嗎？」為題貼文說，台灣因為衛生紙即將要漲價，最近商場有許多民眾都瘋搶衛生紙，台灣民眾這樣搶購衛生紙的亂象，在2月26日意外登上英國廣播公司（BBC）新聞網，並在網站發表了一篇名為「台灣衛生紙危機：為何島國會缺紙？（Taiwan toilet paper panic: why is island caught short?）」的報導，文中提到，現在台灣很多人在社群網站上貼出架上衛生紙遭搶購一空的畫面，報導也指出，由於台灣衛生紙即將在下月漲價，有些顧客因為擔心衛生紙會短缺，於是開始大量購買。

丁國華說，為什麼用過即丟的衛生紙，會變得如此水漲船高，有這麼多人搶購，而維護及安定台灣安全基石的軍人，如今卻如過街老鼠人人喊打的下場，這不就是政府無能與操弄的結果嗎？基本民生物資的維穩，是維繫百姓生活的最根本政策，如果政府連百姓最基本的衛生紙需求都無法保障，何以策論國家重大的政策？而政府對軍人的保障允諾都可以隨意撕毀背信，那這個國家離滅亡不遠矣！

他稱，今天是立法院第9屆第5會期行政院院長的施政報告，但也是國家最悲情的時刻，因為民進黨團總召柯建銘揚言3月1日就打算通過軍人年改法案，因為政府拒絕與他們溝通，背信忘義，公然撕毀承諾，所以反年改八百壯士團體今天早上衝撞立法院，並造成退役上校繆德生疑因攀爬青島東路建物圍牆不慎摔落地面重傷，目前仍未脫離險境。可是很奇怪的是衛生紙漲價政府會邀業者喝咖啡；但保衛國家、奉獻一生的軍人終身俸，政府連接觸、說明、協調的機會都不願意給，難道軍人真的比衛生紙還不如嗎？

丁國華説，他要提醒政府軍、公、教、警、 消的職責是保國衛民、安家固園，不是拿來擦屁股的衛生紙，他要六問賴清德行政院長：

一、退伍軍人在營時選擇了這份職業是跟政府的約定？還是跟基金的約定？ 如果是跟政府有約，基金的運作狀況如何，關軍、公、教、警、 消什麼事？

二、現在的狀況是基金要破產？還是國家要破產？如果是基金要破產，又不是國家要破產，關軍、公、教、警、 消什麼事？

三、基金是政府在操盤？還是軍、公、教、警、消自己在操盤？ 如果是政府在操盤，政府績效不彰，關他們什麼事？

四、如果說國家要破產了，大家要共體時艱，可以呀！但是要「共」 體時艱，為什麼現在只叫軍、公、教、警、消來共體時艱？ 總統減薪了沒？ 五院院長減薪了沒？各縣巿首長減薪了沒？中央及地方政府各級主管減薪了沒？民意代表減薪了沒？ 如果政府訂一個遊戲規則，大家一起減，他們就不會怪你毀約背信！

五、再說「艱」吧！核四停建是軍、公、教、警、消決議的嗎？各地蚊子館是軍、公、教、警、消要蓋的嗎？疊床架屋的黑機關所耗費的公帑是軍、公、教、警、消搞出來的嗎？那為什麼浪費這麼多納稅人的錢，卻要他們負責？

六、這國家有要破產的樣子嗎？如果沒有，為什麼要砍他們的終身俸及年金，政府官員有沒有先拿出誠意減薪救國？如果沒有，你砍他們的目的是什麼？

退軍團體今天闖入立法院區，為軍版退撫草案陳情。讀者提供
退軍團體今天闖入立法院區，為軍版退撫草案陳情。讀者提供
分享

衛生紙退伍軍人破產
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

軍人年改來不及7月1日上路？柯建銘：的確有變數

2018-02-27 19:09

影／反年改衝立院墜樓 繆德生為何攀爬？各方說法不一

2018-02-27 18:30

反年改指揮官：一晚就能動員上萬人 政府別心存僥倖

2018-02-27 17:20

拆旗踩旗凹旗桿！八百壯士宣布解散

2018-02-27 17:12

反軍人年改團體突襲台獨團體帳篷與警方人牆推擠

2018-02-27 17:07

群眾繞立院激動拆台灣國國旗！和警爆發推擠衝突

2018-02-27 16:59

影／反年改拂曉突襲 賴揆報告受阻

2018-02-27 15:58

攀爬立院大樓重摔 戰友：繆德生熱愛中華民國

2018-02-27 15:53

影／反年改衝立院 退役上校繆德生墜地命危

2018-02-27 15:45

段宜康：軍人年改方案太倉促 應重新調整

2018-02-27 15:41

退輔會主委邱國正 探視受傷繆姓退役上校

2018-02-27 15:16

影／回應軍人年改 府：已適度提高樓地板

2018-02-27 15:13

繆德生心跳血壓穩定 妻兒呼喚有反應

2018-02-27 15:08

吳敦義籲蔡政府：不要再踐踏國軍袍澤的尊嚴

2018-02-27 14:44

繆德生重傷昏迷 吳敦義：蔡政府要負最大責任

2018-02-27 14:32

國防部長嚴德發探視繆德生：年改會盡力爭取

2018-02-27 14:29

反年改爆衝突 賴揆施政報告延後

2018-02-27 14:27

反年改突襲立院 退役上校繆德生墜地重傷

2018-02-27 14:11

退軍搶進立院發生重大傷亡 吳斯懷：停審年改草案

2018-02-27 14:06

反軍人年改╱全教產聲援 籲軍公教警消北上決戰

2018-02-27 14:05

考委談年改衝擊：80歲退休公務員之妻 挨家挨戶收舊報紙

2018-02-27 14:04

「台灣阿甘」繆德生摔落傷重 女兒是新台大13妹之首

2018-02-27 14:02

影／樓地板38990失守？ 退輔會：要把持住

2018-02-27 13:57

反軍人年改／「樓地板」成導火線 綠內部不同調

2018-02-27 13:53

年改衝撞兩重傷 盧秀燕：停止修理欺負軍人

2018-02-27 13:41

嚴德發：軍人工作性質特殊 盼立委支持樓地板38990

2018-02-27 13:26

影／袍澤墜樓重傷 郝柏村抗議蔡政府

2018-02-27 13:20

影／這是「國安危機」！嚴德發籲支持軍人職業特殊性

2018-02-27 12:54

媒體誤報繆德生不治 親友憤怒

2018-02-27 12:52

影／爭取年改樓地板更高？ 邱國正：無法承諾但會努力

2018-02-27 12:39

軍人年改法案意見分歧？ 綠委：樓地板金額非討論重點

2018-02-27 12:38

施政報告延至周五 賴清德：政院將提財劃法修正案

2018-02-27 12:38

影／近百歲郝柏村到立院聲援反年改：要捍衛憲法尊嚴！

2018-02-27 12:29

政院延後通過軍人年改法案 賴清德：目前無時間表

2018-02-27 12:29

蘇嘉全宣布立院散會 徐永明大罵根本沒溝通

2018-02-27 12:08

反年改摔落送醫 吳敦義探視繆德生：保家衛國卻淪至此

2018-02-27 11:56

反年改抗議 葉俊榮：大家要遵守法律上的要求

2018-02-27 11:35

繆德生兒女抵達台大醫院 繆將轉台大加護病房

2018-02-27 11:29

反年改衝立院 蔡總統：會盡全力確保退休袍澤福利

2018-02-27 11:24
看更多

熱門文章

46年前的衛生紙之亂 蔣經國孫運璿怎麼抗漲？

2018-02-27 08:00

摔傷命危上校繆德生 愛女是台大13妹之首

2018-02-27 08:49

影／軍系八百壯士清晨闖進立院 1頭部重創急救中

2018-02-27 07:45

影／繆德生摔落畫面曝光 後腦著地受重創

2018-02-27 09:51

反年改突襲衝進立法院 退役上校攀爬建築墜地重傷命危！

2018-02-27 07:58

命危繆德生 去年才完成3600公里徒步北伐路

2018-02-27 08:41

繆德生兒女抵達台大醫院 繆將轉台大加護病房

2018-02-27 11:29

影／八百壯士襲立院1命危 「流光血讓蔡政府付出代價」

2018-02-27 08:06

搶衛生紙 周偉航：台灣人不是數學爛、就是赤貧多

2018-02-27 20:42

拆旗踩旗凹旗桿！八百壯士宣布解散

2018-02-27 17:12

衛生紙將漲7成？台南議員：店員誤刷預漲售價露餡

2018-02-27 11:37

熟悉的場景…委內瑞拉搶購衛生紙 朱學恒：我都要哭了

2018-02-27 12:26

繆德生心跳血壓穩定 妻兒呼喚有反應

2018-02-27 15:08

影／反年改衝立院墜樓 繆德生為何攀爬？各方說法不一

2018-02-27 18:30

巡察住高檔飯店 監委喊冤：我們出差根本不在意住哪裡

2018-02-27 15:58

民眾搶購衛生紙 柯P：買那麼多幹什麼？也才一個屁股

2018-02-27 15:35

警察三等特考任用違憲 處理方案出爐

2018-02-27 16:47

反年改指揮官：一晚就能動員上萬人 政府別心存僥倖

2018-02-27 17:20

衛生紙搶購潮 呂秋遠：台灣人先天下憂而憂

2018-02-27 06:31

周錫瑋：叫台灣我們就變大陸的一個省

2018-02-27 09:58

群眾繞立院激動拆台灣國國旗！和警爆發推擠衝突

2018-02-27 16:59

買嘸衛生紙？雲林四大賣場今天都有貨

2018-02-27 11:52

段宜康：軍人年改方案太倉促 應重新調整

2018-02-27 15:41

新北查正隆是否哄抬 正隆：衛生紙不是屯積的好東西

2018-02-27 16:19

影／近百歲郝柏村到立院聲援反年改：要捍衛憲法尊嚴！

2018-02-27 12:29

衛生紙之亂 紐時：凸顯台灣薪資停滯房價上漲之苦

2018-02-27 17:09

衛生紙之亂！ 李茂生：貪小便宜才是公約數

2018-02-27 06:25

軍人年改來不及7月1日上路？柯建銘：的確有變數

2018-02-27 19:09

謝金河：川普炫耀小英通話的發文 讓推特聲名大噪

2018-02-27 06:40

「連衛生紙都管不好」 館長批總統只會「畫虎爛」

2018-02-27 16:43

女王的戰爭！潘維剛踢館雷倩 兩人從白天駁火到深夜

2018-02-27 01:52

反年改摔落送醫 吳敦義探視繆德生：保家衛國卻淪至此

2018-02-27 11:56

八百壯士衝立院 段宜康：反年改只是政治鬥爭藉口

2018-02-27 09:06

反年改團體突襲立院1傷1命危 嚴德發：這是國安危機

2018-02-27 09:10

喪屍團再現！秒搶好市多衛生紙 網友驚呆：像難民營

2018-02-27 10:56

宅配員喘噓噓搬兩箱衛生紙上五樓 她心虛遞小費

2018-02-27 12:00

反年改衝立院 蔡總統：會盡全力確保退休袍澤福利

2018-02-27 11:24

反年改群眾霸佔道路 李來希：不回頭就纏鬥到底

2018-02-27 11:07

林志嘉接陳情書 吳斯懷：先釋憲再修法

2018-02-27 11:20

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top