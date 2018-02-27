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軍人年改來不及7月1日上路？柯建銘：的確有變數

2018-02-27 19:09聯合報 記者丘采薇╱即時報導

反年改團體今天清晨突襲衝進立法院，民進黨團總召柯建銘今天表示，昨天政務委員林萬億...
反年改團體今天清晨突襲衝進立法院，民進黨團總召柯建銘今天表示，昨天政務委員林萬億到立院說明版本時，就已經確定會與黨團再溝通，不會急著周四通過。 中央社
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軍人年金改革版本確定周四不會在行政院院會通過，行政院將與立法院民進黨團討論後再提出最後版本。民進黨團總召柯建銘今天表示，昨天政務委員林萬億到立院說明版本時，就已經確定會與黨團再溝通，不會急著周四通過；昨天晚上蔡英文總統與黨籍立委餐敘時，他也向蔡總統、副總統陳建仁及行政院長賴清德報告此事。至於軍人年改原本目標七月一日與公、教年金新制一起上路，如今是否來不及？對此柯建銘坦言，「的確可能有變數。」

反年改團體今天清晨突襲衝進立法院，「藍天行動聯盟」秘書長繆德生從高處摔落重傷，軍人年金改革是否暫緩也受到外界矚目。柯建銘說，最重要的是內部先溝通好，要面對的外部困難也非常清楚，但其實民進黨團政策小組昨天就有共識建議行政院先不要通過，賴清德也釋出善意，強調他尊重立院黨團，「不用那麼急，溝通好再來。」蔡總統得知狀況後，也表達諒解。

柯建銘表示，對於軍人年改版本，府、院及黨團都有共識，認為應該等到黨內完全沒有問題再通過，未來軍人年改將面對內部溝通及外部困難，走下去要經過很長時間，從版本送進立法院、舉行公聽會、交付委員會審查及院會表決等，過去通過公、教年金改革的時候也走過這些關卡，民進黨執政至今每一個會期都走得很困難。

柯建銘也透露，他已向賴清德說明這些狀況，賴除表達體諒，也回應，「自從勞基法過後，我就知道現在的立法院已經不是我已經待的立法院了。」

對於有人因為抗爭受重傷，柯建銘表達非常遺憾，他說，發生這個不幸事件是始料未及，呼籲大家理性，也希望傷者早日康復。

柯建銘立法院軍人
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