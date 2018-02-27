影／反年改衝立院墜樓 繆德生為何攀爬？各方說法不一

2018-02-27 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李詠平 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義：「我看到他躺在病床上，就看了些數字指標，我覺得軍人保家衛國，不惜犧牲性命，卻落得這樣的狀況，大家都會於心不忍，希望他能夠恢復健康。」

國民黨主席吳敦義語氣沉痛，27號上午到台大醫院探視，清晨攀爬立法院內建築，失足墜樓的藍天行動聯盟秘書長繆德生。他因為肺部和腦部出血，一度命危，恢復呼吸心跳後，目前正在加護病房觀察。

從繆德生的臉書看出他長期參與反年改活動，也熱中抗戰歷史，如今發生憾事，同袍都在臉書為他集氣祈禱。感情好的戰友更表示，本來四月他還要帶隊前往中國大陸，進行1000公里長征。

藍天行動聯盟成員楊司聖：「原來繆上校今年4月2號，還準備要去走遠征軍之路。那今天發生這樣不幸的事情，

我請問，是不是轉型正義殺人，是不是轉型正義殺人。」

為何繆德生要冒險爬上立院建築物？各界說法不一，聯盟表示他是為了登樓插旗，不過現場的警察則表示，墜樓時身邊沒有發現其他個人物品。而回到立法院前抗議的八百壯士副指揮官吳斯懷，則重申三大訴求。

八百壯士副指揮官吳斯懷：「我們的訴求非常簡單，就是停止軍人退撫制度改革版本的審議，先跟我們溝通，有了共識再送進行政院、送到立法院，公教警消雖然(年改)法案通過，我們也呼籲暫緩實施，等勞工的法案一起通過，

大家協商過，有共識了再來實施。」