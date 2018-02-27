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影／反年改衝立院墜樓 繆德生為何攀爬？各方說法不一

2018-02-27 18:30聯合報 記者李詠平╱即時報導

立法院27日開議，民進黨團預計本會期優先通過軍人年改法案。退役上校、藍天行動聯盟秘書長繆德生，攀爬立法院議事處大樓時，不慎墜樓導致重傷，目前正在加護病房搶救。而昔日的戰友還透露，繆德生本來4月要帶隊去大陸長征，出發前卻發生意外。至於為什麼繆要攀爬立法院建築？友人表示是為了插旗宣示，不過警方說，意外現場並沒有見到旗幟，也讓繆德生的行動成了謎團。

國民黨主席吳敦義：「我看到他躺在病床上，就看了些數字指標，我覺得軍人保家衛國，不惜犧牲性命，卻落得這樣的狀況，大家都會於心不忍，希望他能夠恢復健康。」

國民黨主席吳敦義語氣沉痛，27號上午到台大醫院探視，清晨攀爬立法院內建築，失足墜樓的藍天行動聯盟秘書長繆德生。他因為肺部和腦部出血，一度命危，恢復呼吸心跳後，目前正在加護病房觀察。

從繆德生的臉書看出他長期參與反年改活動，也熱中抗戰歷史，如今發生憾事，同袍都在臉書為他集氣祈禱。感情好的戰友更表示，本來四月他還要帶隊前往中國大陸，進行1000公里長征。

藍天行動聯盟成員楊司聖：「原來繆上校今年4月2號，還準備要去走遠征軍之路。那今天發生這樣不幸的事情，

我請問，是不是轉型正義殺人，是不是轉型正義殺人。」

為何繆德生要冒險爬上立院建築物？各界說法不一，聯盟表示他是為了登樓插旗，不過現場的警察則表示，墜樓時身邊沒有發現其他個人物品。而回到立法院前抗議的八百壯士副指揮官吳斯懷，則重申三大訴求。

八百壯士副指揮官吳斯懷：「我們的訴求非常簡單，就是停止軍人退撫制度改革版本的審議，先跟我們溝通，有了共識再送進行政院、送到立法院，公教警消雖然(年改)法案通過，我們也呼籲暫緩實施，等勞工的法案一起通過，

大家協商過，有共識了再來實施。」

民進黨團將軍人年改列為本會期的優先法案，不過行政院長賴清德表示，原定1日政院要通過軍人年改版本，已經決定延後，而且沒有時間表。不過立法院開議第一天就發生意外，讓蔡政府力推的軍人年改，蒙上一層陰影。

八百壯士遞交陳情書給立院秘書長林志嘉。記者林洧旭/攝影
八百壯士遞交陳情書給立院秘書長林志嘉。記者林洧旭/攝影
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立法院軍人繆德生
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