段宜康：軍人年改方案太倉促 應重新調整

2018-02-27 15:41 中央社 台北27日電



民進黨立委段宜康今天呼籲身兼總統府國家年金改革委員會執行長的林萬億重新調整方案。 聯合報系資料照 分享 facebook

民進黨立委段宜康今天說，軍人年改過程，民進黨立法院黨團成員完全沒參與，馬上要送進立法院消化，太倉促了；呼籲身兼總統府國家年金改革委員會執行長的林萬億重新調整方案。

反軍人年改的退伍軍人團體今天在立法院外抗爭，退役上校繆德生在抗議行動中攀牆跌落緊急送醫。行政院長賴清德今天表示，原定3月1日行政院會要通過軍人年改方案，與民主進步黨立法院黨團溝通後，已經確定不排入當天議程，稍微延後、沒有時間表。

段宜康中午在立法院受訪時表示，早上反軍改團體的抗爭行動，並不是因為昨天林萬億到民進黨團報告才引起的，是事先早就安排好的；即便是依目前看到的草案，似乎這些團體也沒辦法接受，「好像看起來無論怎麼調，他們都不會接受」。

段宜康說，面對去年通過的公教年改法案的公平性，有些原則性必須是一致的，若原則差距太大，公教人員不會接受。如果現在是先審軍人年改法案，可能公教年改法案就不會長成這樣，通過這樣的軍人年改方案，「我們會沒辦法面對公教人員」，因此公平性上面必須照顧到，回到當初大家所說，要照顧的對象是誰。

他說，有些人在被迫退休的狀況，孩子還沒長大、有家累負擔、面臨轉職困難，應是上校、中校，大概四十幾歲，所得替代率僅約50%，但現有方案看起來，「會不會最後得利的，反而是服役35年以上的中將、少將？」這要對職業軍人交代。

段宜康說，不是每個職業軍人都可以當到中將、少將，當軍人升不上去被迫退伍時，只有服役25年、不到30年的時間，如何面對未來的生活負擔，必須想清楚。

媒體詢問，要如何拉近軍人與公教間的距離？他說，要照顧的中階軍官可適度提高所得替代率，但往上調的等差級數不應這麼大，現在20年退休領年金的所得替代率是50%、每年加2.5%，到了30年以上退休，大約是上校、少將退伍是75%，差距非常大，「只差10年就從50%到75%」，35年以上當到中將退伍的更是接近90%。

段宜康表示，公務員簡任12職等、年資30年，不管擔任主管或非主管，領的錢是一樣的，退休時主管所得替代率大概是48%，非主管所得替超過60%，所得替代率簡任比薦任低，「公務員是愈高階，所得替代率是往下掉的」。

他說，但與軍人不一樣，政府會以軍人被迫提早退伍的特性說要保障軍人，「這個我們完全不反對」，但若到高階未提早退伍，超過60歲可能服役35年或40年，「為何在需要被照顧者的保護傘底下，他們反而占了最大便宜」，會沒辦法對被砍最多的高階公務員交代，這邏輯必須要談清楚。

段宜康表示，公教人員的年金計算基準是採最後在職15年的平均俸額，為什麼軍人變3年？因軍人恐怕在服役20年後被迫退休，「用最不利的條件，掩護服役到35年以上的人，為何不是取最後的1/3？」

他說，例如服役20年取1/3，約是6、7年之間、服役35年可能是最後的那12年，這樣是否比較公平一點？因公教不論階級，但軍人會有不同階級與服役年限，他舉例可取服役的1/3，就能保障沒辦法服役太久的，「服役20年的取最後3年，服役35年的也取最後3年，這是不公平的」。