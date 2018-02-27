反年改代表和蘇嘉全協商 群眾：堅決不退！

2018-02-27 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



反年改群眾今早衝撞立法院，其中繆德生從高處摔落送醫急救，仍昏迷搶救中，立法院外群眾9時許稱，吳斯懷將軍等10人正在等著和立法院秘書長林志嘉協商，現場民眾在原地等待協商結果，以及繆德生搶救消息。