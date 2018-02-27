沒掌握情資 保六總隊：以為要去其他部會抗議

2018-02-27 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



反年改團體清晨突襲立法院，藍天行動聯盟秘書長繆德生重傷。保六總隊長張傳忠今在立法院針對當時情況召開記者會，他表示，有請同仁尾隨在旁叮嚀危險，但繆德生還是執意攀爬，不慎從立院議事處3樓外牆摔傷。媒體詢問是否情資有誤判，張傳忠沒正面回應，僅表示，「我們不能這樣講，因為我們已經做了嚴密的維護」。