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反年改民眾欲衝立院 遭警排除

2018-02-27 09:56聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

反年改民眾上午欲衝進立法院，遭到警力排除。

反年改民眾上午欲衝進立法院，遭到警力排除。記者邱德祥／攝影
反年改民眾上午欲衝進立法院，遭到警力排除。記者邱德祥／攝影
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反年改民眾上午欲衝進立法院，遭到警力排除。記者邱德祥／攝影
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反年改民眾上午欲衝進立法院，遭到警力排除，一名女子在推擠過程中身體不適送醫。記者...
反年改民眾上午欲衝進立法院，遭到警力排除，一名女子在推擠過程中身體不適送醫。記者邱德祥／攝影
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反年改民眾上午欲衝進立法院，遭到警力排除，一名女子在推擠過程中身體不適送醫。記者邱德祥／攝影
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