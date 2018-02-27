反軍改出意外 林志嘉：一人自己不小心摔倒

2018-02-27 09:57 中央社 台北27日電



立法院秘書長林志嘉今天表示，反軍改團體打破議場窗戶進入議場，警方以優勢警力排除，其中一人自己不小心摔倒、一人心臟病發就醫後無大礙。

立法院今天開議，行政院長賴清德報告施政方針並備質詢，民進黨立法院黨團與行政部門昨天達成共識，將軍人年改列為立法院這個會期的優先法案，反軍改團體隨即在網路號召今天至立法院抗議。

林志嘉上午接受中央社訪問表示，上午約5時許，反軍改、年改團體搭乘的遊覽車在立法院青島側門下車，就開始衝撞立法院青島東路這一側的大門。突破大門進入立法院後，第一時間打破議場大門的窗戶，進入議場內休息室，警方立即排除，反軍改團體到議場四周流竄，警方利用優勢警力排除，約在上午8時前全部排除。

林志嘉說，過程當中，反軍改成員有人從外面爬到2樓想要再爬到3樓，後來自己不小心摔倒；另外一名成員因心臟病發後，目前無大礙。

抗議期間，藍天行動聯盟秘書長繆德生在攀爬建物圍牆時，疑因不慎滑落跌到地面受傷，現場OCHA（到院前無呼吸心跳），消防局接獲通報後，於上午7時19分送抵台大醫院急救，約8時30分左右已恢復心跳，後續情況仍待醫院及警方說明。

外傳退役將軍吳斯懷因心臟病發昏倒，就醫後回到立法院前抗爭，並與立法院長蘇嘉全會面研商。林志嘉表示，沒有這件事。