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新聞眼／煽動敵意蔓延 台海最大危機

聯合報／ 本報記者程嘉文
針對中國解放軍東部戰區發動「聯合利劍2024A」圍台軍演，國防部舉行臨時記者會，針對敵情狀況說明。圖／聯合報系資料照片
針對中國解放軍東部戰區發動「聯合利劍2024A」圍台軍演，國防部舉行臨時記者會，針對敵情狀況說明。圖／聯合報系資料照片

「戰場上的霧」是十九世紀軍事學家克勞塞維茲，在名著「戰爭論」提出的比喻。意指戰場永遠宛如迷霧瀰漫，指揮官無法完全看清敵方。兩百年後，科技進步已不可以道里計，但戰爭的不確定性卻不曾改變。剛落幕的中共「聯合利劍—二○二四Ａ」，亦復如此。

「聯合利劍」一開始，中共當局隨即發動媒體戰，強調「進、圍、鎖、擊、毀、斷」六字訣，甚至宣稱已具備無預警出動，讓台灣與美國猝不及防的能力。但綜合幾天來包括陸方的情資，並未真正出現共軍規模更超往年、第一線機艦比過去更挑釁的具體事證。某程度可說，解放軍高調宣告操演，首要目的就是藉著資訊不對稱，將政治效應發揚到最大。

同樣道理，國軍臨時記者會上，將軍們穿起野戰迷彩服，刻意脫掉襯衫領帶，也為了建立早有準備的印象。綠營趁機將外患與反對黨掛勾，號召群眾包圍立院，反對藍白推動「中國法案」；這與北京藉發動軍演激勵民氣，也是異曲同工。

美中台三方政府，對台海局勢的期待都是「鬥而不破」，希望藉緊張取得政治利益，同時又別擦槍走火。然而歷史上多數戰爭都非刻意發動，而是彼此認知落差的背景下，出現偶發意外的結果。各方領導人不能以為，所謂「善意」就是別人只得遷就自己，更不該把鼓動仇視對方，當成化解國內民怨的政治手段；如果不能夠換位思考，結果必是競踩油門，鼓勵敵意如野火蔓延，才是最大危機。

中共 北京 國軍 解放軍 軍演

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