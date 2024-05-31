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美前情報官：陸軍演測台美日底線

聯合報／ 國際中心、特派記者廖士鋒、記者程嘉文／綜合報導
曾任美國第七艦隊情報部主管官員說，共軍藉著環台軍演，同時測試台灣、美國甚至日本的底線。圖為解放軍戰機在軍演中起飛。圖／取自解放軍東部戰區微信號
曾任美國第七艦隊情報部主管官員說，共軍藉著環台軍演，同時測試台灣、美國甚至日本的底線。圖為解放軍戰機在軍演中起飛。圖／取自解放軍東部戰區微信號

曾任美國第七艦隊情報部主管的海軍退役上校法奈爾（James Fanell）說，共軍藉著環台軍演，同時測試台灣、美國甚至日本的底線。美國應加大戰備嚇阻，或在必要時刻阻止中共占領台灣的企圖。

法奈爾告訴美國之音，中共這次環台軍演，比二○二二年飛彈演習及二○二三年聯合利劍行動距離台灣更近。中方這是在測試台灣、日本和美國的紅線在哪裡。

法奈爾指出：「中共中央軍委和解放軍正在測試，在台灣、日本或美國做出強烈反應之前，他們能在離台灣多遠的地方實際行動。這是他們能夠獲得的寶貴訊息，如果他們決定侵台，將為北京提供巨大優勢。」

法奈爾還說，這次軍演給台灣新任總統賴清德的訊號是，他任內每一天都會在可能遭侵略的威脅中度過，不管中共武力犯台會否發生。

他說：「中國國家主席習近平和中共料想這將給台灣新任總統心理上帶來極大的壓力，期待他承受不了這樣的壓力，進而屈服，或是做出錯誤決定，然後給北京侵略台灣的藉口。」

法奈爾認為，美國沒有選擇，必須打造實戰能力。美國總統應立即在國內發動軍事動員，快速打造嚇阻以及阻止中共軍事犯台圖謀的各項準備工作，並和日本、台灣、菲律賓聯合軍事演習。

賴總統就職後共軍對台軍演，大陸國防部昨舉行例行記者會，發言人吳謙強調「台獨一日不除、台海一日不寧」。共軍甫與美軍舉行「海上軍事安全磋商機制工作小組會議」，圍台軍演事前是否向美軍通報？吳謙說，「我們為什麼要事先與美方溝通？」他要求美方停止美台軍事聯繫、以實際行動為兩軍交流營造有利氛圍。

中共廿四日結束代號「聯合利劍—二○二四Ａ」演習，前天下午再度在台海出動戰機與軍艦，進行「聯合戰備警巡」。依據國防部統計，前天早晨六時到昨天六時，共偵獲共軍卅八架次各型飛機出海，最晚的活動時間直至午夜將近四時。其中廿八架次逾越中線及其延伸線，進入我方北、中部及西南空域，台灣周邊海域則有共艦七艘次、海警船四艘次。

中共 共軍 台海 台獨 演習 美國 習近平 解放軍 賴清德

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