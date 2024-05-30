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美前情報官員：中共藉環台軍演測試台美底線 美應加強嚇阻

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
中共解放軍於23至24日發動環台軍演。圖為北京街頭的大屏幕在晚間新聞中播放相關新聞。歐新社
中共解放軍於23至24日發動環台軍演。圖為北京街頭的大屏幕在晚間新聞中播放相關新聞。歐新社

美國前軍事情報官員指出，中國共產黨和解放軍藉著環台軍演，同時測試台灣、美國甚至日本的底線。美國應加大戰備度，以嚇阻或在必要時刻，阻止中共占領台灣的企圖。

美國海軍情報部高級退役官員、曾任第七艦隊情報部主管的海軍退役上校法奈爾（James E. Fanell）告訴美國之音（VOA），中共這次環台軍演，比2022年飛彈演習以及2023年聯合利劍行動距離台灣本土更近。中方這是在測試台灣、日本和美國的紅線在哪裡。

法奈爾指出：「（中共）中央軍委/解放軍正在測試他們能夠在台灣、日本或美國做出強烈反應之前，能在離台灣多遠的地方實際行動。這是他們能夠獲得的寶貴訊息，如果他們決定進行入侵，將為北京提供巨大優勢。」

法奈爾還說，這次軍演給台灣新任總統賴清德的訊號是，他任內每一天都會在有可能遭到侵略的威脅中渡過，不管中共武力犯台會否發生。

他提及：「（中國國家主席）習近平和中共料想這將給台灣新任總統心理上帶來極大的壓力，期待他承受不了這樣的壓力，進而屈服，或者是做出錯誤的決定，然後，給北京侵略台灣的藉口。」

法奈爾認為，美國沒有選擇，必須打造實戰能力。美國總統應立即在國內發動軍事動員，快速打造嚇阻以及阻止中共軍事犯台圖謀的各項準備工作。

他也呼籲，美國和日本、台灣、菲律賓及其他條約盟國進行聯合軍事演習。

中共 日本 美國 解放軍 軍演

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