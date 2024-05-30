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新聞眼／期待戰略清晰？其實華府仍模糊中

聯合報／ 華盛頓記者張文馨
美國總統拜登（右）25日在西點軍校畢典致詞時提到，美方會堅定維護並捍衛台海和平穩定。（路透）
美國總統拜登（右）25日在西點軍校畢典致詞時提到，美方會堅定維護並捍衛台海和平穩定。（路透）

戰略模糊是近年來華府熱切討論的議題之一，尤其是美國總統拜登四度表示，將軍事捍衛遭北京侵略的台灣，更把由模糊轉清晰的期待感推到最高點；然而，從拜登政府近期的說法來看，華府沒有戰略清晰的跡象。

戰略模糊指的是美國依「一個中國」政策支持台灣確保自我防衛的能力，但不明確保證，當中共解放軍犯台時會協防台灣，反之則稱為「戰略清晰」。

面對複雜的兩岸與美中台局勢，更該問的是戰略模糊是否足以應對現在的北京挑戰。拜登四次表示，若中國大陸侵略台灣美國會出兵捍衛。在外界看來，即便拜登政府官員不厭其煩重申美對台政策不變，一中政策沒改變，拜登多次表態已形成戰略清晰效果。

美國學者曾提醒，美國過度專注台灣議題，包含拜登的發言，會讓北京認為必須盡快解決台灣問題；而將北京逼到牆角的做法，包含美國在台灣永久駐軍，或者在簽署一紙共同防禦保證；實際上華府的目標應該是確保北京把台灣當成長期目標。

而當解放軍力快速成長，美還能復一九九六年台海危機當年，動輒以絕對軍力優勢壓制北京在台海蠢蠢欲動嗎？絕對軍力優勢已縮小，美能維持戰略清晰空間也愈來愈小。

拜登被視為戰略清晰的表述，最近一次是在前年九月接受電視台專訪說，若北京侵犯台，美軍將捍衛台灣，同時他也說，美國不支持台灣獨立，秉持一中政策。

在那次之後，拜登再也沒提過類似說法。近期的解放軍軍演，美國動用大量外交壓力對北京傳達維持現狀的訴求，拜登在西點軍校的演說，一度令人誤會要形成第五次的宣告，實際上是重申美國支持台海的和平穩定，並在過幾分鐘後提到，他願意動武來捍衛美國、盟友與核心利益。

這種拆解，讓拜登政府對兩岸的立場依然維持在長期的彈性和模糊中，美國官員不用抓耳撓腮地急著解釋與澄清。美國總統大選在即，拜登要維持對中關係的穩定，就無法先從華府改變政策方向，這或許能解釋美國政府面對兩岸局勢發展的當前做法。

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