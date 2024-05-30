美前官員 籲拜登明確表態保台

曾任美國國防部中國科科長的包士可（Joseph Bosco）廿八日表示，美國對是否直接介入保衛台灣的戰略模糊政策，未能阻止中國大陸建軍；如今最佳止戰方式是先發制人，拜登需明確表態美國將保衛台灣，而且不是對記者的即興回覆，而是正式聲明。

包士可以「華府需要告訴中國攻擊台灣意味著與美國開戰」為題投書國會山莊報，文中指，大陸國家主席習近平執政以來，就稱台灣問題「不能一代一代傳下去」，這呼應美國前國務卿季辛吉二○○七年對台發出「中國不會永遠等待」的警告。

包士可指出，共軍一步步擴大的演習已讓外界習以為常，北京能以類似的封鎖演習作為佯攻，同時奪取金馬等島嶼。他說，封鎖看起來像是「半被動式」行動，可將引發衝突責任歸咎於試圖打破衝突的外部勢力。如果美國空運援助台灣而引爆衝突，可能很難確定誰開了第一槍，也很難判定哪一方對引發區域衝突負有責任。這種潛在的模糊性將讓第三國無法選邊站。

包士可認為，一如過往，要避免戰爭，最佳方式是先發制人。美國對是否直接介入保衛台灣的戰略模糊政策，迄今為止阻止了實際攻擊行動發生。但這並未阻止共軍強化軍力，並不斷升級演習。他表示，只要美國保留「不介入」的可能性，台灣、區域及世界的危險就不斷增加。

包士可指出，拜登總統曾四度表示美國將保衛台灣；前總統小布希及川普分別說過一次。然而，白宮及國務院隨後都「澄清」美國政策不變。

他強調，拜登需對此再次明確表態，內容不是回答記者的即興回覆，而是根據台灣關係法、國際集體自衛原則徹底審核的官方政府聲明。如果中方以攻擊美國資產作為回應，那將實際上構成對美宣戰，並將中共建國以來一切成就置於危險之中。