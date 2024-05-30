聽新聞
test
0:00 / 0:00

美前官員 籲拜登明確表態保台

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

曾任美國國防部中國科科長的包士可（Joseph Bosco）廿八日表示，美國對是否直接介入保衛台灣的戰略模糊政策，未能阻止中國大陸建軍；如今最佳止戰方式是先發制人，拜登需明確表態美國將保衛台灣，而且不是對記者的即興回覆，而是正式聲明。

包士可以「華府需要告訴中國攻擊台灣意味著與美國開戰」為題投書國會山莊報，文中指，大陸國家主席習近平執政以來，就稱台灣問題「不能一代一代傳下去」，這呼應美國前國務卿季辛吉二○○七年對台發出「中國不會永遠等待」的警告。

包士可指出，共軍一步步擴大的演習已讓外界習以為常，北京能以類似的封鎖演習作為佯攻，同時奪取金馬等島嶼。他說，封鎖看起來像是「半被動式」行動，可將引發衝突責任歸咎於試圖打破衝突的外部勢力。如果美國空運援助台灣而引爆衝突，可能很難確定誰開了第一槍，也很難判定哪一方對引發區域衝突負有責任。這種潛在的模糊性將讓第三國無法選邊站。

包士可認為，一如過往，要避免戰爭，最佳方式是先發制人。美國對是否直接介入保衛台灣的戰略模糊政策，迄今為止阻止了實際攻擊行動發生。但這並未阻止共軍強化軍力，並不斷升級演習。他表示，只要美國保留「不介入」的可能性，台灣、區域及世界的危險就不斷增加。

包士可指出，拜登總統曾四度表示美國將保衛台灣；前總統小布希及川普分別說過一次。然而，白宮及國務院隨後都「澄清」美國政策不變。

他強調，拜登需對此再次明確表態，內容不是回答記者的即興回覆，而是根據台灣關係法、國際集體自衛原則徹底審核的官方政府聲明。如果中方以攻擊美國資產作為回應，那將實際上構成對美宣戰，並將中共建國以來一切成就置於危險之中。

台灣關係法 季辛吉 拜登 演習 美國 習近平

延伸閱讀

川普密件案法官 駁回檢方「禁言令」要求

不讓廉價大陸電動車進口 拜登政府列舉4大原因

拉法難民營遇襲釀45死！以軍疑擊中武器庫致大火 美稱未跨越拜登紅線

勞勃狄尼洛痛批：川普是小丑 若再選上將成獨裁者

相關新聞

美參議員拜見賴蕭 蘇利文：軍事侵略將受制裁

美國聯邦參議員譚美等跨黨派訪問團昨天訪台，分別會見賴清德總統、副總統蕭美琴與國安會秘書長吳釗燮。訪團成員、參議員蘇利文表...

新聞眼／期待戰略清晰？其實華府仍模糊中

戰略模糊是近年來華府熱切討論的議題之一，尤其是美國總統拜登四度表示，將軍事捍衛遭北京侵略的台灣，更把由模糊轉清晰的期待感...

蔡明彥：中共對台軍演 恫嚇非啟戰

針對中共日前發起對台軍演，國安局長蔡明彥昨日赴立院外交國防委員會報告前受訪時表示，此次中共軍演主要目的是為恫嚇台灣而非啟...

美前官員 籲拜登明確表態保台

曾任美國國防部中國科科長的包士可（Joseph Bosco）廿八日表示，美國對是否直接介入保衛台灣的戰略模糊政策，未能阻...

麥考爾訪立院 期盼台提升國防預算團結保衛台灣

立法院長韓國瑜今天會晤美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾訪問團一行。麥考爾說，美國國會通過決議案將提供高達20億美元的軍...

520後中共台海軍演 國安局長蔡明彥：未來恐趨常態化

．賴清德總統就職演說兩岸論述引發北京強烈不滿，中共解放軍於23至24日發動環台軍演。國安局長蔡明彥今天在立法院外交國防委員會報告強調，未來共軍台海演習恐趨常態化，續對台灣進行 「組合拳」複合式脅迫，謀推升「文攻武嚇」效應，漸進改變台海現狀，並加大對台統戰分化力度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。