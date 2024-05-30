美參議員拜見賴蕭 蘇利文：軍事侵略將受制裁

美國聯邦參議員譚美等跨黨派訪問團昨天訪台，分別會見賴清德總統、副總統蕭美琴與國安會秘書長吳釗燮。訪團成員、參議員蘇利文表示，將提出「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act），要讓北京了解，任何軍事侵略都將引起包括經濟、金融及能源的重大制裁。

美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯三人組昨現身台北，繼二○二一年六月搭乘美軍運輸機抵台宣布拜登政府將捐贈台灣疫苗以對抗新冠肺炎疫情，三人在賴清德總統上任後，與跨黨派參訪團再度聯袂訪問台灣。此外，譚美和蘇利文一行也將赴新加坡參加安全論壇香格里拉對話。

蘇利文昨抵台後率先透過社群平台Ｘ證實這項訊息，他說，要向全世界展現，美國堅定支持台灣民主，並祝賀台灣人民又一次舉行成功的選舉與政權轉移。譚美聲明，此行展現美國對台灣強力的支持，這是選後首次造訪台灣的參議員訪團。

昆斯提到國會剛剛通過挹注給印太區域八十一億美元的安全補充預算，現在造訪東南亞，能重申美國確保區域和平穩定的承諾；同行的參議員巴特勒說，很榮幸能參加跨黨派代表團，祝賀台灣人民成功舉行選舉。

賴總統昨天接見譚美、蘇利文、昆斯等人時表示，就如他在就職演說中所說，台灣會做世界和平的舵手、世界繁榮的推手，會繼續努力守護民主，讓民主台灣的光芒持續照亮世界，也期待新政府能繼續得到美國政府和國會的支持，台美能透過更緊密的交流合作，一起為區域的繁榮發展做出更多貢獻。

譚美表示，為了重申致力於共同追求和平穩定，並進一步加深台美夥伴關係，她將加入蘇利文所提的「與台灣同一陣線法案」，希望成為第一位參與該法案的民主黨參議員，並期盼蘇利文在訪團回國後提出該法案。

此外，蕭美琴昨也接見譚美訪團，蘇利文在這場會晤中表示，為了增進嚇阻能力，「我們要讓北京的領導階層了解，任何軍事侵略都將引起包括經濟、金融及能源的重大制裁」，這正是他提出「與台灣同一陣線法案」的用意。