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日經：美印太司令稱共軍環台軍演 「像在預演侵略」

中央社／ 東京29日綜合外電報導

美國印太司令部司令帕帕羅今天告訴「日經亞洲」，中國近日環台軍演「看起來像在預演」侵略，並且強調美國、日本及其夥伴團結一致、對北京增強嚇阻的重要性。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，5月初履新的帕帕羅（Samuel Paparo）肩負整合印太區域內美國聯合部隊日常任務之責。

他表示，美國印太司令部監視並分析中國23日、24日的軍演。「我們監視、我們注意。我們從中學習。這幫助我們為未來做準備。」

被問到中國侵略台灣的可能性時，帕帕羅強調：「重要的是（中國）自己怎麼評估。」但他同時警告，北京繼續「以驚人速度建構軍力」。

「美國政府根據台灣關係法，賦予我今天、明天、下個月、明年，都要做好準備的責任。」

若區域真的爆發戰爭，帕帕羅說他有信心，美國和盟友及夥伴將會「在衝突中占上風」。

美國一直在提倡與盟國和夥伴共同進行「綜合嚇阻」（Integrated Deterrence）。帕帕羅稱許美國和日本的聯合戰力，強調美日同盟是「地球上最重要聯盟」。他說：「日本的部隊在編隊之內，我們在如何共享、追蹤以及戰術操作能力上，幾乎難以區分。」

他還強調與日本自衛隊「達到全面協調一致的迫切性」，表示升級指揮和管制關係將是他「未來幾年」的工作。

日本將於2025年3月底前成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，作為與美軍合作的協調機構，以加快兩個盟國決策，有助於聯合作戰。

至於中國海警船一再騷擾菲律賓船隻，導致南海情勢緊張，帕帕羅說：「我們正在監控情勢發展，我們隨時準備好援助我們條約盟友菲律賓。」他同時表示，荷蘭、義大利和德國也將透過派遣軍艦等方式，在南海提升嚇阻。

在印太區域內其他地方，北韓27日試圖發射搭載軍事偵察衛星的火箭，雖然發射失敗，卻對日本和美國帶來更大安全威脅。

帕帕羅說：「過去5年的教訓已經凸顯出，我們正身處混亂失序世界中。」

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