吳釗燮見美眾院外委會主席麥考爾 盼助台灣強化防衛

中央社／ 台北29日電
國安會秘書長吳釗燮29日上午在總統府接見美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）所率領跨黨派重量級議員訪團，吳釗燮請達克沃斯在其回憶錄「活著的每一天」（Everyday is a Gift）上簽字。圖／總統府國安會提供（中央社）
國安會秘書長吳釗燮29日上午在總統府接見美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）所率領跨黨派重量級議員訪團，吳釗燮請達克沃斯在其回憶錄「活著的每一天」（Everyday is a Gift）上簽字。圖／總統府國安會提供（中央社）

國安會秘書長吳釗燮今天接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾所率訪團，感謝以具體行動展現美方對台灣蓬勃民主的支持，期待美國國會持續協助台灣強化自我防衛能力，讓台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，再創新猷。

國安會晚間發布新聞稿表示，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）下午率領跨黨派議員慶賀團至總統府拜會吳釗燮。

訪團成員包括眾議員潘內達（Jimmy Panetta）、眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（YoungKim）、眾議員胡拉漢（Chrissy Houlahan）、眾議員威爾森（Joe Wilson）、眾議院「國會台灣連線」共同主席巴爾（Andy Barr）等外交及軍事委員會成員。雙方針對區域情勢及台美關係等議題交換意見。

麥考爾強調，此行是銜聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）之命訪台，藉以表達美國國會兩黨對台灣的一致支持，美方將持續遵循「台灣關係法」所揭櫫的各項對台保證，堅定維護台海的和平穩定。

吳釗燮感謝麥考爾一行人在新任總統、副總統就職後隨即訪台，以具體行動展現美方對台灣蓬勃民主的支持，他期待在訪團的支持下，美國國會持續透過各項立法作為，協助台灣強化自我防衛能力，讓台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，再創新猷。

國安會 美國 議員

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