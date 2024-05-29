中共發動軍演 蔡明彥：主要目的恫嚇台灣並非啟戰

中共日前對台發動「聯合利劍－2024A」軍演。國安局長蔡明彥今（29）日表示，這次中共軍演的主要目的還是恫嚇台灣，並不是要啟戰，目的仍在對內宣傳、對外宣示北京對於台海情勢有絕對的主控權。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥及相關部會報告「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」，並備質詢。

蔡明彥會前接受媒體訪問表示，中共軍演表要目的還恫嚇台灣，並不是要啟戰，總統賴清德520就職演說延續維持台海現狀跟穩定的基本政策路線與基調，在這種情況下，中共還對台灣進行針對性的軍演，目的還是對內宣傳、對外宣示北京對於台海情勢有絕對的主控權。

蔡明彥表示，政府密切透過聯合情監偵掌握這次中共軍演，針對各種可能預案，也都推演各種可能的應變方案，來因應可能的台海情勢後續發展。

蔡明彥提到這次軍演過程，中共是在23日早晨7時45分宣布軍事演習，隨即動員相關機艦展開演訓，「速度非常快」，展現中共非常快速的動員能力，另一方面在這次演習過程當中，第一次動員海警編隊在台海周邊以及外離島相關水域執法巡查，展現在台海地區的執法權跟管轄權，特別是想要把台海內海化。

有關未來發展趨勢，蔡明彥表示，特別是海上灰色地帶，將是國安局要密切關注的重點，同時在軍事演習過程中，中共對於認知作戰操作，非常地頻密，操作重點主要包括：「疑美」，懷疑美國協防台灣的能力，其次是「疑軍」，質疑台灣國軍自我防衛能力，第3是「疑賴」，質疑新總統賴清德管理兩岸關係的能力。

蔡明彥表示，在演習期間，除軍事恫嚇以及相關灰色地帶操作，推動認知作戰也是國安局密切注意的重點。

國家廣播公司（NBC）新聞節目27日播出對智庫學者阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）的訪談分析，共軍若發動海上和空中的閃電攻擊，入侵台灣，在美國有機會反應之前，入侵可能已經結束。

蔡明彥對此表示，國安單位對於外國政府機構或學術機構有關台海情勢分析都非常重視，中共各種犯台方案，國安局會與國安單位、國防部等執行密切聯合情監偵作業，掌握相關態勢，做最好的因應。