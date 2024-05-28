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備戰台海 華爾街日報：陸擴建海南島海軍基地

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

「華爾街日報」報導，中國正擴建南海熱帶島嶼海南島上的海軍基地。分析師指出，上述舉措表明北京當局正挑戰美國的制海權，並為潛在台海衝突預做準備。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal），海南島有著「中國夏威夷」的美譽，但當地的純淨海灘藏有秘密。在一間豪華飯店上方的山丘，有一處地對空飛彈發射場，保護著中國最重要的2個海軍設施－榆林及龍坡海軍基地。

報導指，近年來，北京當局開始大幅擴建這2座海軍基地，以容納日益擴張的艦隊，並作為中國最新艦載核威懾設施基地。海南島上的情況顯示，中國正計劃挑戰美國的海上霸權，並為可能的台海戰爭預做準備。

前英國政府國防分析師尼爾（Alexander Neill）指出，海南島是極其重要的戰略據點，其位置可讓人民解放軍將軍力投射至南海地區。解放軍潛艦可經由航道進入南海深處，因此難以被偵測到。

衛星畫面顯示，中國已大幅擴建海南島軍事設施，並增建多座碼頭，最多可讓12艘潛艦進入海軍基地停泊。

尼爾指出，解放軍補給、再補給及重新武裝這些潛艦的能力都在短時間內出現非常顯著的進展。

據報導，中國不僅擴建國內海軍基地，也首度在東南亞建立海軍據點。2019年，中國與柬埔寨簽署秘密協議，以讓解放軍使用柬國雲壤海軍基地（ReamNaval Base）的部分設施。

美國國務院表示，美方嚴重關切中國在雲壤海軍基地的計畫。國防分析師認為，儘管台海衝突並非迫在眉睫，但中國的柬埔寨新據點及海南島基地擴建計畫皆屬於台海戰爭準備工作的一環。

尼爾指出，美國想知道，既然中國曾說明其區域發展和平目標，那麼其擴建計畫究竟有何目的？答案就是中國可能入侵台灣，或利用某種方式升高台海緊張情勢，最終導致無法管控的衝突。許多人都擔心這種狀況可能發生。

台海 海軍 解放軍

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