快訊

連存證信函都不理…住戶惡意欠繳管理費 社區委員祭3招：乖乖繳3年沒再犯

地牛翻身！19:05花蓮近海地震規模4.4 最大震度3級

國會改革三讀挨批違反權力分立 傅崐萁向國民宣告：一定廢除監察院

陸海警5月第9次闖金馬海域 海象惡劣…海巡4艇監控全程

中央社／ 金門28日電
海委會海巡署金馬澎分署表示，今下午3時左右，又偵獲4艘中國海警船侵擾金門水域，這已經是5月第9度侵擾。圖／金馬澎分署提供
海委會海巡署金馬澎分署表示，今下午3時左右，又偵獲4艘中國海警船侵擾金門水域，這已經是5月第9度侵擾。圖／金馬澎分署提供

金門今天海象惡劣，風雨交加漁船多未出海，但4艘中國海警船今天下午仍分3組編隊航入限制水域，海巡派4艇平行監控廣播驅離，全程約2小時。這也是5月第9次闖金馬限制水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署新聞稿指出，金門今天海象惡劣，風力6至7級、雷雨區陣風10級，當地小型漁船筏多數未出海作業。中國海警船仍在下午3時許分成3組編隊航入金門限制水域，海警「14603」自小金門南方、「14604」從翟山南方，另「14608」及「14609」由北碇東方水域航入，侵擾意圖明顯。

海巡署同步掌握中國海警船動向，派出海巡艇PP-10073、PP-3585、PP-10079及PP-10039等4艇平行監控，全程監控應處，以一對一併航對應，全程蒐證廣播命令離去，中國海警船在下午5時3分全數駛離台灣海域，過程約2小時。

海巡署表示，5月以來中國海警船已9次駛入金馬限制水域，影響海上航行安全，更無益兩岸對等交流，要求中國體認區域和平、穩定及安全重要性，海巡署將以堅定態度，捍衛國家主權及海域安全。

兩岸關係 共軍 海巡署 金門

延伸閱讀

海巡署消防金山聯合操演 各單位救生救難合作無間

中共軍艦進逼鵝鑾鼻、綠島領海 海巡署強勢廣播驅離

影／又來了！中國海警越界示威 海巡署5月第8次驅離

影／侵門踏戶！陸解放軍演習4艘海警船航入東引、烏坵

相關新聞

陸海警5月第9次闖金馬海域 海象惡劣…海巡4艇監控全程

金門今天海象惡劣，風雨交加漁船多未出海，但4艘中國海警船今天下午仍分3組編隊航入限制水域，海巡派4艇平行監控廣播驅離，全...

賴總統上任後宋濤首發聲 洪秀柱憂「坐實台獨執政的開始」

賴清德總統5月20日上任後，大陸國台辦主任宋濤首度公開發聲，批評賴上任伊始就發表「台獨自白書」，損害了台海和平穩定，對此...

美關切中共軍演 北京：美支持台獨破壞台海和平

美國國務院日前就中國在台海及周邊進行軍演兩度表達關切。中國外交部今天聲稱，當前對台海和平最大的破壞，就是「台獨分裂行徑」...

賴總統520演說「斷北京和統幻覺」 專家揭1時機點兩岸恐爆軍事衝突

大陸旅美政治評論員鄧聿文指出，賴清德總統520演說斷了北京對台灣和平統一的幻覺，解決台灣問題的迫切性已被提到議事日程。他...

解放軍登陸台東企圖明顯？軍事專家：國軍開始見招拆招

陸軍台東地區指揮部與空軍屏東第6聯隊原定今天清晨實施C-130大力士運輸機「軍品空投及接收訓練」，因天候不佳取消。近年軍...

中共軍演後美中外交官員晤談 華府表達高度關切

當中共23日宣布針對台灣周邊舉行軍事演習後不久，美中官員晤談，國務院27日表示，美國國務院負責中國與台灣事務的亞太副助卿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。