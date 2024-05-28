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外交部：中國持續限縮台灣國際空間 不排除誘拉友邦

中央社／ 台北28日電

中國不斷限縮台灣國際空間，外交部表示，研判中國將持續在國際場域鞏固所謂「一中」格局，扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求各國保證否定台灣主權地位論述，甚至不排除再次不計成本誘拉台灣友邦轉向，以達對內交代、對外宣示，以及對台警告的目的。

外交部29日將赴立法院報告「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」。外交部在書面報告中表示，近年由於中國國力崛起、對外擴張野心以及致力實現所謂「中華民族偉大復興」的中國夢，北京當局對台軍事威脅與日俱增，外交打壓變本加厲，經濟脅迫不斷加劇，加以國際局勢更加錯綜複雜且變動劇烈，俄烏戰爭、以哈衝突、南海情勢升溫等全球地緣政治衝突不斷，台灣必然受到連帶影響，並涵蓋安全、外交、經貿等層面。

外交部指出，在台海議題上，全世界皆是利害關係者，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域的和平穩定，各國均持續呼籲「台海議題」必須以和平方式解決，戰爭不是選項，任何一方皆不能以非和平的方式單方面改變現狀。

中國在台灣周圍展開「聯合利劍-2024A」軍事演習升高緊張情勢，外交部表示，中國無視當前國際社會對維持台海及印太區域和平穩定的高度共識，恣意採取單邊軍事挑釁行為，威脅台灣民主自由及區域和平穩定現狀，令人遺憾；外交部感謝國際社會隨後陸續公開表達對台海情勢的關切，包括美國總統拜登日前再次重申堅定維護台海和平與穩定。

外交部指出，研判中國仍將在國際上加大對台打壓，限縮台灣國際空間，預料將持續在國際場域鞏固所謂「一中」格局，扭曲聯合國大會第2758號決議，並加強連結「一中原則」要求各國對中國保證，以達到否定台灣主權地位論述並在國際上孤立台灣，甚至不排除北京當局再次不計成本誘拉台灣友邦轉向，以達到對內交代、對外宣示，以及對台警告的目的。

外交部表示，中國也不排除變本加厲將貿易、資源、經濟武器化對台施加脅迫，並加大力道阻撓台灣與其他國家簽署雙邊經貿協議、加入例如「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經濟整合機制，以擴大對台經濟脅迫。

外交部說，將全力推動價值外交，以民主、和平與繁榮深化台灣的國際連結，持續深化與理念相近國家的實質關係與合作，加強結合國內外各方的資源和力量，降低兩岸與國際情勢發展對台灣國安的可能負面影響，確保國家安全。

台海 外交部

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