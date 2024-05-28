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美智庫：共軍操演區 兩岸落差大

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

中共、國軍公告操演區位置落差 製表／程嘉文
中共、國軍公告操演區位置落差 製表／程嘉文
共軍演落幕，美國智庫「戰略與國際研究中心」（ ＣＳＩＳ）分析發現，兩岸公告資訊落差很大。我方記者會上共軍演習概況圖，各操演區大小、位置，都與共軍東部戰區的示意圖有異：不僅所有操演區均不在我方領海鄰接區內，部分區域更位移超過六十公里。對此現象，專家看法不一，有人認為是國軍圖資過於老舊，跟不上時代；也有人認為，共軍不公告操演區座標，就是創造各自表述空間，避免局面過度緊張。

共軍東部戰區廿三日宣布，實施代號「聯合利劍—二○二四Ａ」演習，並發布示意圖，在台灣周邊畫設五處操演區，四處離島水域也畫為操演區。共軍未公告操演區精確座標，也未要求飛機船隻迴避。若將示意圖套疊地圖上，可發現五處環台操演區，均一定程度侵入我方領海鄰接區。

當天傍晚，國防部記者會指出，共軍機艦向廿四浬（鄰接區邊線）靠近，我方運用海空兵力應對。狀況圖上，也畫出共軍各操演區。然而環台五區範圍，均未與我方鄰接區重疊，位置也與共軍公告資訊有落差，其中北部海域的一區，向東北偏移六十公里以上。

立委陳永康說，中共宣告的操演區，侵入我方鄰接區；國軍將其阻擋於廿四浬外，值得肯定，但這是我方處置得當，不該把對方「考題」一併改掉。

至於落差原因，陳永康認為是國軍的圖資處理能力需強化。他舉例，記者會狀況圖上，可看到海峽中線以東，有三處我方訓練空域，事實上應有四處，早期國際航圖漏列一處，近年早已更新。國防部圖上還是三處，顯示仍在用陳年舊圖。

同樣出身海軍的中華戰略學會資深研究員張競，對此看法不同。他認為我方早就宣示，對共軍迫近的最後底線是廿四浬，共軍未公告操演區座標，正好創造了模糊空間，其雖絕不可能承認我方領海，但實務上等於「附貼」於鄰接區邊線進行操演。這到底是巧合還是彼此心照不宣，外界難以證實。

共軍 國軍 國防部 海峽中線 記者會

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