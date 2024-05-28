國安局：共軍對台演習趨常態化 欲建立台海新現狀

中共發動對台「聯合利劍－2024A」軍演，國安局研判，後續或有B、C等系列，演習恐趨常態化；隨時序進入共軍年度演訓熱季，中共恐以國際挺台、片面聲稱台灣跨越「紅線」等藉口，結合法律戰及認知戰，實施複合式威脅，建立台海「新現狀」。

國安局29日將赴立法院報告「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」。國安局在書面報告指出，國際社會普遍認同總統賴清德520就職演說，展現出民主韌性與活力，盼續與台灣深化合作，致力維護台海和平與穩定。

國安局表示，國際社會也肯定賴總統釋放「追求兩岸和平共榮、願以對話代替對抗」、「在雙邊對等下重啟兩岸觀光旅遊及學位生來台就學」等善意，並鼓勵兩岸進行對話，以和平方式解決歧見。

國安局指出，國台辦於520當天定調賴總統就職演說為「謀獨挑釁、倚外謀獨」後，共軍舉行「聯合利劍－2024A」軍演，區域涵蓋台灣本島外島周邊海空域，並首度納入海警編隊，執行聯合戰備警巡、奪取台海控制權、發布攻台模擬動畫等作為，意圖推升文攻武嚇效應，此反映中共一方面聲稱「交流、和統」，另方面加速練兵備戰，精進「以武迫統」整備工作。

國安局表示，共軍持續變化對台灣本島外島的軍事及灰色地帶侵擾樣態，演習恐趨常態化，此次賦予「聯合利劍－2024」演習代號A，後續可能有B、C等系列演習。

國安局指出，隨著時序進入共軍年度演訓熱季，中共恐結合年度計劃性演訓活動，藉口國際挺台、片面聲稱台灣跨越「紅線」等，結合法律戰及認知戰，實施複合式威脅，進而建立台海「新現狀」。

國安局表示，面對台灣新政局，中共將對台施展「組合拳」，一方面藉「政經施壓」挑起官民矛盾，利用「差別待遇」分化各政黨立場，以及散布錯假訊息，打擊軍心士氣、離間台美關係，甚至恫嚇媒體、藝人自我審查涉及中國大陸的言論，營造「寒蟬效應」。

國安局指出，將統合國安單位，加強掌握蒐集中共安全威脅預警情資，持續向國際警示中共欲透過複合式手段蠶食破壞台海現狀，並適時揭露中共分化台灣內部團結的作為。