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共軍組民船艦隊10天載30萬人渡台海 學者：應納入監控

中央社／ 台北27日綜合外電報導
英國媒體指出，中國加強施壓台灣之際，也正為侵台籌組一支由渡輪及民用船隻組成的艦隊。圖為共軍23、24日在台灣周邊演習。圖／截自解放軍東部戰區影片 林則宏
英國媒體指出，中國加強施壓台灣之際，也正為侵台籌組一支由渡輪及民用船隻組成的艦隊。圖為共軍23、24日在台灣周邊演習。圖／截自解放軍東部戰區影片 林則宏

英國媒體指出，中國加強施壓台灣之際，也正為侵台籌組一支由渡輪及民用船隻組成的艦隊，有學者估算如此一來，運輸量能可達到約10天內搭載30萬名共軍橫渡台灣海峽。

「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，儘管中國人民解放軍的兩棲登陸艇，沒達到執行諾曼第登陸（D-Day）這類搶灘行動所需的數量，但共軍可藉民船彌補差距，包含許多大型渡輪，每艘可運載數以百計的裝甲車。

美國史丹佛大學（Stanford University）「海洋之光」（SeaLight）計畫關注南海的灰色地帶活動，計畫主任鮑爾（Raymond Powell）表示：「在砲火下進行兩棲登陸，是最困難的軍事行動之一。」

鮑爾指出，民用渡輪「通常不是執行這類任務的理想選擇」，但在台灣沿海防禦被摧毀後，渡輪可用來運輸大量部隊跨越台海，或者「純粹以數量優勢」壓垮台灣軍隊。

中國海軍已具有全球最大規模水面艦隊，也建造了很多在和平及戰爭時期都可派上用場的軍民兩用船隻。

根據美國海軍戰爭學院（Naval War College）中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）報告，北京10年前對造船廠發布技術指南，使許多民用船隻符合軍事用途，且據信渡輪、油輪及貨櫃船也被納入共軍的指揮體系。

中國官方媒體多年來一直宣傳這方面的努力，經常盛讚渡輪參與跨海登陸演習。

長約135公尺的「棒棰島」渡輪於2019年軍演「參軍」後，獲得中國中央電視台（CCTV）讚揚；長約164公尺的「渤海珍珠」渡輪也參與2021年軍演，環球時報引述匿名中國軍事專家的說法報導，這將為「執行兩棲登陸任務大規模運送部隊」如虎添翼。

另一家中國航運新聞媒體也吹捧民用渡輪「長達隆」，這艘船大到足以運載兩個滿編機械化步兵營的重型坦克及其他車輛，有報導寫道，長達隆「身披民用外殼，卻有一顆軍用的心臟！」

智庫「新美國安全中心」（Center for a NewAmerican Security）分析師許卡特（Thomas Shugart）2022年估算，中國民船可大幅增加現有軍用兩棲攻擊艦艇運送軍事物資的噸位，讓運能達到可在大約10天內，運送約30萬名共軍及其車輛載具橫渡台海。

許卡特當時指出：「台灣及美國情報圈，都應該開始以監控中國海軍艦艇的方式，監控中國的民間航運重大活動。」

在衝突區域部署並使用客運渡輪的想法或許聽來不尋常，卻反映出中國民間部門與中共當局及北京政府軍事政策關係匪淺。

分析家提到，這也使規劃防禦變得更為複雜。

英國倫敦大學國王學院（King’s College London）戰爭研究系（Department of War Studies）教授帕特拉諾（Alessio Patalano）說：「民用渡輪是中國軍民融合概念更廣泛的一環，即民間資產及力量是全國致力於國安的固有部分。」

共軍 國軍 戰爭 美國 軍演

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