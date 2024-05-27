中共軍演 經部：民生經濟重要物資進口正常進口運送

中共於23、24日連續兩天在我國周圍海空領域進行軍事演習，引起全球媒體關注，經濟部27日表示，我國民生經濟重要物資原油、天然氣及燃煤在軍演期間均維持正常進口運送，計有一艘運煤船、兩艘天然氣船順利抵台並正常卸收，能源供應不受中共對台軍事演習影響，請國人放心。

中油公司強調，為確保國內油氣穩定供應，一直持續視國內市場需求生產油品，即時調度油罐車及環島油輪運送，並已規劃於北、中、南部地區新建（擴建）天然氣接收站及儲槽等設備，待各項計畫完成後，即可分區供氣，相互備援，充分滿足國內用氣之需求。

台電公司也表示目前燃煤總存量約309萬噸，折合存量天數約42天，燃煤存量充足。

經濟部進一步說明，目前國內原油、天然氣及燃煤的安全存量天數，均高於法定規範，同時也採多元來源供應策略，除持續積極尋找供應穩定、具價格競爭力之中長期供應來源，並以短期現貨為輔，視國際市場供需狀況及國內需求變化，滾動檢討與調整，平時已備妥存量，可充分供應國內需求，政府平時即積極確保能源供應安全，每日與台電及中油公司密切保持聯繫，持續監控國內能源儲備情形，隨時確保能源供應無虞。